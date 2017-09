Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira,20,notícias de economia, saúde, política e a entrevista com o psicólogo do Centro de Referência em Direitos Humanos de Prevenção e Combate à Homofobia (CENTRHO)Arthur Galvão Serra.

- Cinquenta mil pessoas morrem no trânsito por ano no Brasil. São 154 mortes todos os dias e o uso do celular aparece como terceira causa de acidentes nas estradas e ruas do país. Por ano, o governo gasta cinquenta milhões de reais em atendimento às vítimas de acidentes.

- O ministério da Educação abriu nesta semana o período de inscrições para vagas remanescentes do Fundo de Financiamento do Ensino Superior, o Fies. São mais de 35 mil vagas que sobraram para esse segundo semestre.

- O governo pagou mais de um bilhão de reais a beneficiários que já faleceram. A informação foi repassada pela Controladoria Geral da União. Uma sucessão de erros fez com que os depósitos fossem feitos de forma equivocada.

- Decisão de um juiz federal de Brasília causou debate nas redes sociais. Para o magistrado Waldemar de Carvalho, psicólogos têm o direito de tratar a reorientação sexual de indivíduos homossexuais. Para o conselho federal de psicologia, a medida é um retrocesso e a entidade promete recorrer.

ENTREVISTADO

Arthur Galvão comenta sobre a "cura gay"

- O psicólogo Arthur Galvão comenta sobre a decisão tomada pelo juiz federal da 14ª Vara do Distrito Federal Waldemar Cláudio de Carvalho, que concedeu uma liminar que abre uma brecha para que psicólogos ofereçam a terapia de reversão sexual, conhecida como ‘cura gay’, tratamento proibido pelo Conselho Federal de Psicologia desde 1999. Segundo Arthur Galvão, os psicólogos não podem curar gays ou lésbicas, porque a homossexualidade não é uma doença. Simples assim: se o psicólogo oferecesse este tipo de serviço, estaria sendo não só preconceituoso como criando uma doença que não existe.

- Arthur comenta ainda sobre as pessoas que desejam trocar o nome da certidão de nascimento pelo social, assim assumindo sua transexualidade . Essa mudança de nome só é possível por que em abril de 2016 a ex-Presidente Dilma Rousseff assinou um decreto que determina que travesti ou transexual podem adotar o nome social em qualquer documento oficial.

