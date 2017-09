Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira,18, notícias de economia, saúde e política.

- O agronegócio é um dos principais setores responsáveis pelo crescimento do produto interno bruto de Mato Grosso do Sul. O índice de 24% é o terceiro maior crescimento do país neste ano de 2017. Junto com agronegócio aparece o setor de serviços em índice de crescimento.

- E o brasileiro começa a trocar a carne bovina pela de frango e suína. Devido à crise econômica, o cidadão começa a buscar alternativas para alimentação, fazendo opções pelos produtos mais baratos.

- Na última semana, a exposição de uma artista de Minas Gerais causou revolta aos deputados estaduais. Eles fizeram um boletim de ocorrência contra os quadros expostos no Museu de Arte Contemporânea. A polícia foi chamada para fazer a perícia nas obras. As telas da artista Alessandra Cunha foram liberadas para voltarem ao museu, embora na visão da polícia houve constatação de apologia a estupro de vulnerável.

- O governo do Estado anunciou na última semana a canção que celebra 40 anos de criação do MS. A música é do cantor e compositor Almir Sater.

- Na última sexta-feira (15), foi celebrado o dia mundial de conscientização sobre linfoma. A doença tem registrado casos cada vez mais frequentes. O diagnóstico precoce é importante, uma vez que um simples caroço no pescoço pode ser indício de algo mais grave.

- Uma família da Capital precisa de ajuda para levantar recursos em prol do tratamento do pequeno Artur, o bebê de 10 meses que foi diagnosticado com neuroblastoma, um câncer que se desenvolve principalmente em crianças com menos de cinco anos de idade.

Para concluir o tratamento, eles precisam de R$ 20 mil reais, para o retorno ao médico na Capital paulista no mês de outubro.



O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

