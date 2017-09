Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira,15, notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com o gerente de produção do Itaú Cultural Henrique Soares e a gerente-técnica da Área de Imunização da secretaria de Saúde do estado Kátia Mongenout .

- Após a informação de que a prefeitura de Maracaju iria instalar um entreposto para fazer o descarte de

resíduos sólidos, moradores da região do Alto Maracaju buscam apoio dos vereadores. Eles querem impedir a obra que ficaria muito próxima a um residencial e a 300 metros do principal rio da cidade.

- O governo do estado encerrou o decreto sobre a redução da alíquota do transporte do boi em pé. A

redução foi de 12 a 7% e na avaliação do governador, Reinaldo Azambuja, foi importante para liberar o estoque de bois parados no pasto.

- Deputados estaduais registraram Boletim de Ocorrência sobre exposição de artista plástica na capital. As

obras estão no Museu de Arte Contemporânea e para os parlamentares, as figuras em tela fariam apologia à pedofilia.

- Para atender a solicitação dos deputados, a delegacia especializada de proteção à infância e juventude

enviou equipe ao local. A polícia deve pedir à artista que foi denunciada que preste esclarecimentos mas informa que não pode impedir ou fechar a exposição.

- Campanha de vacinação pretende atualizar caderneta de 47 milhões de crianças e adolescentes. No sábado,

serão disponibilizadas treze tipos de vacinas para as crianças até os nove anos e oito tipos de imunizações para adolescentes de 10 a 15 anos.

- A Caixa Econômica Federal reduz os juros do crédito rural neste mês. Pela primeira vez, o banco adota esse tipo de medida, que vai beneficiar as principais culturas agrícolas do país. As taxas ficam em até 1% de juros para as propostas apresentadas neste mês.



- O gerente de produção do Itaú Cultural Henrique Soares comentou sobre a comemoração aos 20 anos da caminhada Rumos que chega pela segunda vez a Mato Grosso do Sul. Segundo Henrique, a caminhada chega à Capital amanhã, dia 16 ,no Grupo Casa, com objetivo de ouvir artistas, pensadores, pesquisadores e gestores da cidade.

Kátia Mongenout comenta sobre a campanha Multivacinação

- A gerente-Técnica da Área de Imunização da secretaria do MS Kátia Mongenout comenta sobre a campanha de Multivacinação que acontece neste sábado (16), quando acontece o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação em todo Mato Grosso do Sul. A campanha acontece em todo o território nacional e tem como objetivo vacinar crianças e adolescentes que não foram vacinados ou que estão com o esquema incompleto na faixa etária de 0 a 15 anos. A gerente explica a queda em relação ao número de crianças que não completam o esquema vacinal, isso ocorre por que não se veem mais crianças com sarampo, catapora e outras doenças.

Kátia Mongenout ressalta a importância da vacinação contra HPV, que está disponível em toda rede pública do estado para crianças e adolescentes.



