Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quinta-feira

- Mato Grosso do Sul participa do projeto Rondon, ampliando a área de atuação para mais cidades. Receberão a iniciativa municípios das regiões central e do Pantanal. O projeto Rondon promove a integração entre a sociedade e acadêmicos de diversos cursos de universidades públicas e particulares com apoio do Ministério da Defesa. Os trabalhos serão realizados em julho de 2018.

- O deputado estadual Amarildo Cruz usou a tribuna da Assembleia na sessão da última quarta-feira (13) para pedir legislação especifica para proteção da área do Parque dos Poderes. Na noite desta quinta-feira, 14, haverá audiência pública para debater o novo Plano Diretor de Campo Grande, com destaque para o Parque dos Poderes.

- Ainda na sessão de ontem (13) os deputados estaduais pediram cautela nas homenagens ao ex - governador Pedro Pedrossian. O político faleceu no dia 22 de agosto e devido aos anos de serviços prestados ao estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os parlamentares propuseram diversas homenagens ao homem de Miranda. Mas o excesso do nome Pedrossian em obras causou debate entre os deputados.

- O titular da delegacia de proteção da infância e juventude, delegado Paulo Sérgio Lauretto, orienta os pais para que prestem atenção no comportamento das crianças. Para evitar a violência sexual é preciso orientá-Ias a denunciar qualquer sinal de abuso. Os crimes geralmente são cometidos por quem está dentro de casa e próximo da família.



- O Ministério da Saúde prorrogou o prazo para os adultos tomarem a vacina contra o HPV. Podem procurar tomar a dose jovens entre 15 a 26 anos. Depois, a vacina volta a ser restrita para meninos e meninas de 9 a 15 anos.



- Lei estadual autoriza o transporte de animais domésticos em ônibus urbanos e intermunicipais. Para fazer esse deslocamento, o proprietário do bicho deve cumprir algumas exigências como estar com a carteira de vacinação atualizada e Identificação do animal.

O ex- deputado estadual Lauro Davi comenta sobre a criação do cartão Mater Dei Saúde

- O ex-deputado estadual Lauro Davi comentou sobre a criação do cartão Mater Dei Saúde, que possibilita ao cidadão descontos em exames e consultas médicas. De acordo com Lauro, para obter o atendimento, basta o cidadão fazer o cartão e pagar uma mensalidade no valor de 60 reais. Para adquirir esse programa o cidadão deve acessar o site www.materdeisaudems.com.br. ou ligar nos telefones 67 3027-5652 ou 0800 0062 221.

- Lauro explica que o objetivo do cartão é possibilitar um bom atendimento, barato e rápido a pessoas que não têm condição de ter acesso à rede privada de saúde. O atendimento não é gratuito, porém o cidadão paga um valor bem abaixo do estimado.

O cartão Mater Dei Saúde tem credenciamento com hospitais, clínicas, laboratórios, ótica, nutrição, psicologia e farmácias.

