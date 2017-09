Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira,13 notícias de economia, saúde, política e a entrevista com o delegado da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente Paulo Sérgio de Souza Lauretto .

- Até o dia 20 de setembro, o sul-mato-grossense vai ter que se acostumar com o forte calor e a baixa umidade do ar. Até a chegada da primavera, não há previsão de mudanças significativas no tempo e as temperaturas prometem subir ainda mais.

- Pipa com cerol causa punição com 20 anos de cadeia . Uma lei estadual proíbe o uso da substância, com o cerol. A brincadeira de soltar pipas traz risco de morte para outras pessoas.

- Campo Grande sedia por dois dias o Quarto Congresso de Direito Processual Civil . O tema são os 500 dias de vigência do novo código do processo civil, voltado para profissionais. O evento fará um balanço sobre avanços e retrocessos do código.

- Teste rápido de risco cardiovascular é realizado em rede de farmácia e revela que a saúde da população está em risco. Dos clientes que participaram do teste, mais de 20% da população têm grandes chances de desenvolver doenças graves do coração. Os casos mais preocupantes recebem orientação e encaminhamento médico.

- Abertas as inscrições para cursos integrados ao ensino médio do Instituto Federal. Estudantes concluintes do

ensino fundamental da rede pública não pagam a taxa de inscrição, que é de R$ 20 reais. Os candidatos têm até o mês de novembro e a prova será aplicada em dezembro.

- Nesta quarta-feira será realizado encontro com representantes dos 30 Procons municipais instalados no

Estado. O evento vai debater soluções dos problemas mais comuns que chegam até a entidade como as reclamações dos serviços de telefonia, atendimento bancário e cobrança abusiva.

- O Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público Federal e mais setenta entidades vão unir mais uma vez esforço em campanha de combate à corrupção. Apesar de ser endêmica e estar enraizada em todos os setores, a iniciativa busca mudar a conscientização de toda a sociedade para mudar a postura e atitudes.

O delegado Sérgio Lauretto comenta sobre violência contra crianças e adolescentes

- O delegado Sérgio Lauretto, responsável pelo do caso do menino Kauan, comentou sobre o fim das investigações que devem ser concluídas até o fim desta semana. Sérgio fala ainda sobre uma nova denúncia que surgiu, em que um professor de teatro de 55 anos é suspeito de abusar sexualmente de menino de 12 anos aqui na capital. O caso só foi descoberto por que a mãe do menino percebeu o comportamento estranho, além de mensagens de cunho sexual, recebidas pelo WhatsApp e o menor confessou o abuso, levando à prisão do suspeito em flagrante.

- O delegado ressalta que todo cuidado é pouco e que os pais devem ficar de olho e monitorar a rede social de seus filhos. Muitas vezes o abusador é uma pessoa de confiança ou até mesmo da própria família. Sérgio explica que hoje recebe muitos relatos na delegacia de mulheres que foram abusadas há 10 anos atrás, muitas casadas, e só puderam denunciar agora, já que não aguentam mais viver com essa pressão psicológica e buscam tratamento.



