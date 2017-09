Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,12, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com a farmacêutica da rede São Bento Cinthia Rios Soares.

- Número de apreensões de cigarros ilegais cresce no país. Em todo o ano passado foram apreendidos 99

milhões de maços. Só no primeiro semestre deste ano são 124 milhões de maços detidos pela polícia. A principal rota de contrabando continua sendo pelo Mato Grosso do Sul e pelo Paraná.



- Os resultados dos exames toxicológicos para motoristas profissionais terão de ser repassados pelas empresas ao governo. A informação deve ser direcionada para o Ministério do Trabalho. Os dados farão parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

- Levantamento do Conselho Nacional de Justiça coloca o Tribunal de Justiça do Estado como um dos mais

produtivos do pais e também como um dos mais caros. Um magistrado custa R$ 96 mil reais por mês aos cofres públicos. A direção da Associação dos Magistrado avalia que o valor ficou acima do teto devido ao pagamento retroativo do auxílio moradia que os juízes têm direito.

- Foi aberto o primeiro curso gratuito de defesa para mulheres como forma de prevenir a violência

doméstica. O ensino de defesa pessoal acontecerá entre os dias 23 a 30 de setembro. Além de golpes de defesa e proteção, o curso também vai trabalhar questões psicológicas, auto- estima e segurança.

- O governo federal anunciou na última semana programa para ajudar no pagamento de dívidas dos hospitais

filantrópicas, as chamadas Santas Casas. Em Mato Grosso do Sul, o montante total da dívida já chega a R$ 140 milhões de reais. Com o refinanciamento, o débito será parcelado por quinze anos com pagamento de R$ 350 mil reais mensais.

- O deputado estadual Pedro Kemp pede apoio para que o Hospital São Julião promova cirurgias lábiopalatinas. Hoje o estado tem uma fila de duzentas crianças à espera da intervenção para corrigir lábios leporinos. Antes, a comunidade procurava atendimento na cidade de Bauru, interior do estado

de São Paulo.

- O projeto da rota bioceânica pode estar pronto em dois anos. O secretário de Infra estrutura Marcelo Miglioli comenta sobre as obras que ainda restam para concluir a ligação entre Mato Grosso do Sul e o porto do Chile.

Cinthia Rios comenta sobre o atendimento realizado pela rede São Bento

- A farmacêutica da rede São Bento Cinthia Rios comenta sobre a campanha realizada no mês de agosto pela rede para verificar o risco cardiovascular da população do Mato Grosso do Sul. Cinthia explica que foi realizada uma pesquisa com 541 pessoas, e pelo menos 20% dos entrevistados corre o risco de ter um evento cardiovascular futuramente. Ela explica que as mulheres são mais propensas a este tipo de doença, e muitas delas não sabem que têm esse problema.

- Hoje no MS são 10 unidades da rede São Bento com os consultórios farmacêuticos, onde são realizados o rastreamento de pressão, glicose, teste para quem dependente do cigarro, teste da diabete entre outros. Após identificado o problema, o paciente é encaminhado ao médico.



