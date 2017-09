Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira,11, notícias de economia, saúde e política.

- Neste mês de setembro, acontecem ações para o debate e a prevenção ao suicídio e uma das principais ferramentas é o número do CCV, o Centro de Valorização da Vida. A partir deste mês, ele passa a ser gratuito e atende pelo número 188 em MS.

- O setor da agricultura foi o que mais demitiu nos últimos anos. Isso ocorre devido ao processo de mecanização do setor. A tendência é que o cenário seja mais positivo para os próximos meses.

- Já a produção no campo deve ter destaque para o algodão. De acordo com a campanha Nacional de Abastecimento, a safra do algodão trará impacto no setor de confecções, além disso, a produção de grãos sempre traz reflexos no preço de outras mercadorias como a carne e o leite.

- A ONG Cão Feliz precisa de ajuda. Desde 2011, a entidade acolhe animais em risco ou abandonados. São usados para pagamento de despesas veterinárias e com a alimentação dos bichos em torno de 30 mil reais por mês.

- Em Maracaju, a instalação de um entreposto para receber resíduos sólidos tem preocupado a população. A unidade vai ficar em bairro nobre e os moradores têm receio da desvalorização do local. Além disso, o projeto estaria sendo proposto pela prefeitura, sem ouvir quem mora na região.

- Policial militar morreu depois de se envolver em acidente de trânsito na madrugada de hoje em Campo Grande. Marcelle Cristine da Silva Marques, de 27 anos, bateu o carro que conduzia em árvore e não resistiu aos ferimentos. Conforme as informações do boletim de ocorrência, por volta de 0h30min, Marcelle voltava do plantão quando bateu Ford Fiesta em árvore do canteiro central da Avenida Rachid Neder, no bairro Monte Castelo. O socorro foi acionado e ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Coronel Antonino, onde morreu.



