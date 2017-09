Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira,08, notícias de economia, saúde e política.

- A Polícia Federal prendeu o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) por decisão da 10ª Vara de Brasília, na manhã desta sexta-feira, 8. A PF chegou ao prédio de Geddel, em Salvador, no bairro Jardim Apipema, por volta de 5h40, em dois carros, com um pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público Federal. O ex-ministro deixou o prédio, por volta das 7 horas da manhã.

- Incêndio de grandes proporções atingiu um barracão na Alimentos Dallas em Nova Alvorada do Sul, na noite de quarta feira(06). De acordo com o corpo de Bombeiros da cidade, a unidade foi chamada às 21h para combater um incêndio na Alimentos Dallas. Dois veículos da Unidade de Bombeiros de Campo Grande ajudaram na contenção das chamas. A Brigada de Incêndio das Usinas Odebrecht também esteve no local auxiliando no combate ao incêndio. O sinistro ocorreu em um galpão aos fundos da Indústria, que ficou totalmente destruído pelo fogo, desmoronou parcialmente e teve estrutura comprometida. A área era usada para guardar e conservar produtos, entre eles: pallets, escovas, vigas e grande quantidade de madeiras. Bombeiros monitoram a área atingida. Na manhã de ontem (07), o grupo Alimentos Dallas divulgou uma nota de esclarecimento. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e não houve ferido.

- Chove desde segunda feira no centro Sul do Estado. A quantidade de água já afastou a onda de estiagem que castigava a população do Estado. O pesquisador da Fundação MS André Ricardo Gomes Bezerra disse a Rádiowebms que a chuva é ótima para a região e ainda para quem está preparando a dissecação da área para o plantio de soja, na região de Maracaju.



- André Gomes lembra que daqui a 30 dias começa o plantio de soja e a chegada de mais chuva vai ajudar os agricultores. A estiagem já colocava em risco o plantio de milho. A chuva deve chegar com regularidade no final do mês de Setembro, quando começa o calendário agrícola no centro e sul do Estado. Ricardo Bezerra informa que o preço do milho não está em boa fase, mas o grão precisa ser colhido agora.

- Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas em uma colisão frontal entre dois veículos no macro anel viário de Campo Grande, ao lado do Shopping Bosque dos Ipês, no final da tarde de ontem (7).

Segundo testemunhas, um Fiat Strada cor prata, ao tentar ultrapassar uma carreta, bateu de frente com um Corsa preto, em que estavam cinco pessoas, dois adultos e três crianças, que seguia no sentido shopping-Uniderp Agrárias. Os adultos morreram na hora e as crianças foram encaminhadas em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande. Não há informações sobre as identidades das vítimas.



