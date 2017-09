Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quinta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quinta-feira,07, notícias de economia, saúde e política.

- A Polícia Rodoviária já iniciou a Operação Independência. Patrulheiros reforçam a fiscalização em todo o estado. Eles estarão nas rodovias até domingo para coibir os abusos durante as viagens neste feriado prolongado.

- Neste mês de setembro, acontecem em todo país ações de prevenção ao suicídio. No fim do mês, o tradicional número de centro de valorização da vida - o CVV 140 - passa a ser gratuito e será redirecionado para o número 188.

- Após o feriado de sete de setembro, o Hemosul estará aberto aguardando os doadores de sangue. Os estoques continuam baixos, devido à ocorrência de doenças respiratórias durante o tempo seco.

- A Santa Casa vai transferir os pacientes da ala de psiquiatria por falta de recursos para manter a unidade. Hoje são dez pessoas atendidas pelo setor, mas o hospital alega não ter condições de mantê-los no local. O atendimento de novos pacientes será suspenso até dia 15.

- A novela sobre a obra do Aquário do Pantanal pode ter um capítulo final. O empreendimento precisa ainda de 40 milhões de reais para ser finalizado. De acordo com o secretário de infra estrutura, Marcelo Miglioli, a data mais provável para terminar a obra será no final de 2018.



O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

Veja Também

Comentários