Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira,06, notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com a psicóloga Carlota Philippsen e o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV) João Vieira de Almeida Neto.

- A segunda Feira do Trabalho realizou dez mil atendimentos no último dia dois de setembro. O cidadão teve à disposição a oferta de vagas de trabalho e diversos outros atendimentos. A intenção é levar a ação para o interior do estado, para as cidades de Sidrolândia, Maracaju e Dourados.



- O governo do estado, prefeitura de Campo Grande e Câmara Municipal da Capital anunciam um pacto pela cidade Morena. O movimento intitulado “Juntos por Campo Grande”, resultou na assinatura de convênio de R$ 180 milhões de reais para 25 obras. Mais cinco milhões de reais serão investidos ainda no setor habitacional.



- Durante todo o mês de agosto foram realizadas ações de combate à violência contra a mulher. O “Agosto Lilás” atingiu 157 mil pessoas em todo o Estado, especialmente alunos da rede pública. Este ano, parceiros como igrejas e empresas, também aderiram ao movimento.



- Durante o mês de agosto também foi realizada campanha contra o assédio sexual no transporte coletivo em Campo Grande. Casos de abusos ganharam o noticiário nacional na última semana e reforçam que as vítimas devem denunciar os casos. Para a coordenadora municipal de políticas públicas para as mulheres, Carla Stephanini, a lei precisa mudar para garantir a punição dos agressores.

- A defesa do ex- diretor e presidente do Detran, Gerson Claro, vai pedir a anulação da operação Antivírus,

promovida pelo Gaeco, o grupo especial do Ministério Público. A alegação é que por ter foro privilegiado, os trâmites da investigação ultrapassaram a competência das entidades envolvidas.

O presidente do CRMV comenta sobre a importância do médico veterinário

- O presidente do CRMV João Vieira comentou sobre a importância do médico veterinário na economia e no campo. Segundo João Vieira, no MS há mais de 4500 profissionais atuantes e um total de 6000 inscritos no Conselho Regional. Vieira ressalta a importância da presença do médico veterinário na hora do abate nos frigoríficos, na produção de ovos, leite e carne. O presidente ressalta que o Brasil é o primeiro país da América Latina a aderir oficialmente à criação de um banco de antígenos e vacinas contra a febre aftosa. Vieira comenta ainda sobre a homenagem que CRMV realiza aos médicos veterinários que desempenham sua função de garantir a saúde dos animais do meio ambiente e da sociedade.

- A psicóloga Carlota Philippsen comenta sobre o primeiro bazar beneficente realizado pela irmã da musicista Mayara Amaral, assassinada no dia 25 de julho deste ano. O bazar será em prol da família do menino Kauan, morto durante estupro. Carlota explica que durante o evento haverá atrações culturais como dança, exposições, roda de conversas, porque o coletivo surgiu da ideia de levar discussões para espaços onde outras mulheres pudessem ouvir. O bazar terá início amanhã(7) a partir das 16h no drama.



