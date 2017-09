Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,05, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com o superintendente regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul Vladimir Struck.

- Atenção agricultores familiares de Ladário. A Marinha abriu chamada pública para aquisição de alimentos. Podem participar agricultores locais que devem procurar as informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social.

- O governo do Estado emitiu comunicado oficial para tranquilizar o mercado sobre a notícia da venda da empresa Eldorado, em Três Lagoas, para os holandeses. A unidade vai continuar em funcionamento, garantindo a produção local e os empregos.

- Campo Grande recebeu diversos atletas do pais para o campeonato master de natação. Entre os competidores, estavam duas nadadoras que foram reconhecidas por representar o país em eventos esportivos internacionais no passado, quando as mulheres eram pouco valorizadas. O próximo campeonato acontece no nordeste do Brasil.

- Ladrões criam mais uma estratégia para aplicar golpes em aposentados e beneficiários da seguridade social. Para isso, eles entram em contato com o cidadão se passando por funcionário da Previdência ou do INSS. Eles pedem dados pessoais e induzem as vítimas a fazerem depósito em dinheiro. Os dois órgãos alertam que não entram em contato com o beneficiário.

- O novo sistema de política de preços adotado pela Petrobrás permite à estatal fazer reajustes quase que diários. Mais uma vez, o consumidor deve se preparar para a alta nos combustíveis.

Vladimir Struck comenta sobre a realização da feira do trabalho

- O superintendente Vladimir Struck comentou sobre a realização da 2ª feira do trabalho que aconteceu no último dia (02), no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul –UFMS em Campo Grande. Vladimir explica que foram realizados 1440 atendimentos, entre exames médicos, balcão de empregos. A maioria das pessoas já saiu com seu currículo encaminhado. Struck ressalta que a Feira do Trabalho pode ser realizada em outros municípios do estado, com parceria da câmera local e governo do estado. O prefeito do município de Maracaju já demonstrou interesse pela feira, e as cidades de Dourados e Sidrolândia também estão pleiteando a realização da feira do trabalho.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

Veja Também

Comentários