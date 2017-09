Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira,04, notícias de economia, saúde e política.



- Os irmãos Gabriel e Guilherme, filhos do ex-assessor da prefeitura Kleiton de Moraes e sua esposa Josi Souza, morreram afogados por volta das 7h30, na manhã de ontem (03) na cidade de Três Lagoas. Conforme o site Perfil News, o pai regava as plantas no jardim, quando segundos depois viu os corpos das crianças boiando na piscina. Os gêmeos foram retirados com vida do local e levados pelos pais até o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas morreram depois de uma parada cardiorrespiratória. A casa é um sobrado e possui telas de proteção nas janelas e grades na piscina. Ocorre que as crianças conseguiram passar pelo portão que estava apenas encostado, sem a trave de proteção. Gabriel e Guilherme foram velados na funerária Cardassi e o sepultamento foi às 17h no cemitério Municipal.



- Mato Grosso do Sul tem mais de 2 milhões e 700 mil habitantes, um crescimento de 10,7%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar da Capital ainda concentrar o maior número de habitantes, foi Antônio João que viu crescer a população em números relativos.

- O Brasil tem mais de treze milhões de desempregados. Por conta da crise, muitos trabalhadores decidiram abrir o próprio negócio para ter uma renda no fim do mês. A preocupação é que grande parte das vagas abertas nessa modalidade está no serviço informal.

- Crise econômica reduz o número de matrículas nas universidades privadas. Os dados são do Censo do Ensino Superior divulgado pelo Ministério da Educação. No ano passado três milhões de pessoas entraram na faculdade.

- Campo Grande ganha uma lavanderia de auto- atendimento. Um empresário resolveu apostar na novidade após uma viagem ao nordeste. Na lavanderia, em que o próprio cliente faz as operações de lavagem e secagem, é possível ter economia de água e energia que se teria em casa.



- Agricultores familiares da cidade de Amambai agora vão vender parte da produção para o exército. Eles participam de uma chamada pública para fornecer os alimentos às forças armadas. Além das tropas, eles já vendem a produção para ensino público.

-Para o secretário de infraestrutura Marcelo Miglioli, a rota bioceânica está mais perto de se concretizar do que se imagina. Uma caravana passou pelos países integrantes da rota, Paraguai, Argentina e Chile e constatou que grande parte das obras já está avançada. A rota passa pelo MS com a previsão de construção de uma ponte em Porto Murtinho.



