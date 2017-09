Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira,01, notícias de economia, saúde e política.

- O ex-prefeito do município de Nova Andradina Roberto Hashioka deverá assumir o comando do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) nesta sexta-feira, 01 de setembro. O cargo de diretor-presidente está oficialmente vago desde a tarde desta quinta-feira, 31 de agosto, quando Gerson Claro anunciou, em entrevista coletiva, ter apresentado pedido de exoneração ao governo do Estado. Claro se demitiu após ter sido preso na Operação Antivírus do Gaeco que apura contratação desnecessária e superfaturada de empresas de informática no Detran.

- Pesquisa feita pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos confirma o que todo o

brasileiro já sabe. O cidadão paga caro por um serviço de má qualidade em todo o transporte coletivo. Com isso, menos gente está disposta a usar o ônibus para se locomover nas grandes cidades.

- Hoje é o dia do profissional de educação física. Ele é quem orienta e recomenda a melhor forma de se exercitar levando em conta as características e particularidades de cada pessoa. No dia 01 de setembro de 1998 foi regulamentada a profissão de Educação Física e foram criados os Conselhos Federais e Regionais de Educação Física.

- Com o adiamento da implantação Completa Sisfron, o programa pode ficar obsoleto. A opinião é do

secretário de segurança pública, José Carlos Barbosa. O governo do Estado tem chamado a atenção da União para a necessidade de manter os investimentos previstos para a região de fronteira mesmo em época de crise.

- E a crise tem feito muitas cidades a voltarem a usar os chamados lixões. Conforme o programa nacional de

resíduos sólidos, esses locais precisariam ser extintos em 2014, mas muitos municípios não conseguiram implantar os aterros para dar a destinação correta ao lixo urbano.

- O projeto “Bandeiras Rodovias" quer chamar a atenção dos motoristas que trafegam pelas estradas do estado sobre a presença de tamanduás bandeiras. A espécie corre risco de ser extinta e está entre os animais que mais sofrem atropelamentos pelas rodovias.



- Polêmico decreto do governo do Estado proibindo a aglomeração no Parque dos Poderes repercutiu na

Assembleia Legislativa. Os deputados protocolaram pedido de anulação do decreto mas a medida foi revogada. A intenção seria a de proteger o local, considerada área de preservação ambiental.

