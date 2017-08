Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quinta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quinta-feira,31, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com o superintendente regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul Vladimir Struck.

- A Ordem dos Advogados do Brasil montou uma comissão para ajudar nas investigações sobre o desaparecimento de dois irmãos na região de fronteira. Os rapazes sumiram após abordagem feita pelos policiais do Departamento de Operações de Fronteira. O inquérito instalado pela corregedoria da PM deve terminar na sexta-feira, 1.

- Fazer refeições fora de casa está mais caro. O cidadão consegue mais economia se conseguir fazer todas as três refeições em casa. A constatação é do IBGE. Apesar da redução nos custos da produção de alimentos, a queda não foi acompanhada em restaurantes.

- Duas famílias foram unidas pela solidariedade após perderem de forma trágica seus entes queridos. Familiares da musicista assassinada Mayara Amaral começaram uma corrente de doações para ajudar a família do menino Kauan. Em setembro, será realizado um bazar independente.

- Depois de 14 anos na superintendência do Procon estadual, servidora vai ajudar na implantação do Procon em Campo Grande. Rosimeire da Costa atendeu ao pedido do prefeito Marcos Trad para estar à frente da entidade na Capital.

- O Rally dos Sertões passou por Mato Grosso do Sul e envolveu a economia de cidades das regiões norte e no Pantanal. Além de ser um evento esportivo reconhecido mundialmente, a organizadora decidiu deixar cem mudas nativas para recuperar área de aldeia na região de Aquidauana.

ENTREVISTADO

Vladimir Struck comenta sobre a Feira do Trabalho que acontece neste sábado (02)

- O superintendente Vladimir Struck comenta sobre a realização da 2ª feira do trabalho que acontece neste sábado (02), no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS. Nesta edição da feira do trabalho, o público terá acesso à emissão de carteira de trabalho, requerimento de seguro-desemprego e exames médicos. O evento conta com mais de 71 entidades parceiras do Ministério do Trabalho.

- Entre os 71 parceiros estão a carreta da Cassems, que vai realizar exames, a operadora OI vai oferecer balcão de emprego, em que o cidadão pode deixar seu currículo, a Associação dos Produtores de Bioenergia do Mato Grosso do Sul (Biosul) também vai encaminhar o cidadão que precisa de emprego, entre outros. Vladimir informa que será realizada no Estádio Morenão uma partida com 6 times e a entrada é gratuita.

O Ministério do Trabalho espera um público de 8 mil pessoas. Struck ressalta o convite a toda população de MS para o evento que começa a partir das 08 h.



