Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira,30, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com a superintendente de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) Rosimeire Cecília da Costa.

- Nesta quarta-feira, prefeitos de 79 municípios do Estado estarão em Campo Grande para apresentação da proposta de criação de um currículo unificado para o ensino público. A intenção é discutir a estrutura de um currículo válido para todo o Mato Grosso do Sul. A ideia é diminuir a diferença na forma de ensino em todo ensino fundamental e médio.

- Levantamento feito pelo Instituto “Não Aceito Corrupção" aponta que onze mil pessoas, entre pessoas física e jurídicas, foram condenadas por improbidade administrativa. A maior parte dos desvios ocorre no âmbito da administração municipal.

- A titular da delegacia especializada de atendimento à criança e ao adolescente, Aline Sinotti, Ficou compadecida com o relato dos garotos envolvidos no brutal assassinato do menino Kauan. Além dos depoimentos, os exames periciais confirmam a historia. A delegada pede que a comunidade fique atenta e contribua para evitar que novos casos como esse voltem a ocorrer na Capital.

- Para atender essas vítimas de abusos, a assistente, Daniela Cássia Duarte, criou uma organização não governamental e já atendeu mais de 200 jovens. A entidade conta com apoio de parceiros para garantir o amparo aos que precisam.

- O deputado estadual, João Grandão, cobra posicionamento do Ministério da Saúde sobre a cidade de

Dourados. O município havia sido contemplado em programa da pasta e deveria receber um acelerador linear para ajudar no tratamento de paciente com câncer. O aparelho não chegou e a cidade foi simplesmente desligada do programa.

Rosimeire Cecília comenta sobre o Procon

- A superintendente Rosimeire Cecília da Costa comenta sobre à consulta pública, que tem por objetivo obter subsídios para o aprimoramento das disposições do atendimento ao público previstas na resolução normativa. Segundo Rosimeire o Conselho dos Consumidores de Energia Elétrica da Área de Concessão da Energisa –MS ( CONCEN-MS), apoiam todos os meios tecnológicos que possibilitam o acesso rápido as suas demandas. Rosimeire explica sobre o Programa Luz para Todos, onde já houve proposta para lançar um sistema que possibilite que a energia chega em todas as regiões do MS com difícil acesso.

A superintendente ressalta ainda sobre as cobranças indevidas nas tarifas da conta de luz, onde é proibido qualquer cobrança sem autorização expressa do consumidor. Este tipo de cobrança só pode acontecer quando o consumidor entrar em contato com 0800, e ou quando o mesmo for notificado com antecedência.



