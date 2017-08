Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,29, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com o superintendente do Procon Marcelo Salomão.

- O Instituto Nacional de Seguridade Social começa a convocar beneficiários de aposentadoria por invalidez e que não passam por perícia há mais de dois anos. Em Mato Grosso do Sul, 14 mil pessoas estão nessa condição.

- O programa Lote Urbanizado, da Agência Nacional de Habitação, Iniciou 90% das obras contratadas para

a construção de mil moradias em 26 cidades do Estado. O programa auxilia o cidadão a edificar a própria moradia. Os municípios participam com a concessão dos terrenos.



- O deputado estadual Beto Pereira critica a criação do Fundo Partidário para financiamento de campanhas

eleitorais e questiona o chamado “Distritão”. As duas medidas estão em discussão no Congresso Nacional em uma mudança nas regras eleitorais.

- Em Maracaju, o governo do Estado anunciou mais de onze milhões de reais em obras de serviço de infra

estrutura, setor de habitação e saúde. Em 60 dias será entregue a rodovia da região da Água Fria. Também está prevista a instalação de mais rede de saneamento básico.

- O corte no orçamento das Forças Armadas vai adiar a conclusão da instalação do Sisfron em 20 anos. A informação é do general do Comando Militar do Oeste José Luis Freitas.

- O professor Carlão conta as conquistas e vitórias do recém-criado Instituto Sangue Bom. Após oficializar a entidade, Carlão começa a percorrer o estado para disseminar o principal trabalho da instituição, que é de esclarecer a população sobre a doação de medula óssea.

- Atenção, futuros motoristas. O departamento Nacional de Trânsito estuda mudar o sistema para tirar a carteira de motorista. As propostas estão em consulta pública. Entre as medidas estão o aumento das aulas teóricas e práticas e a obrigatoriedade da realização de um simulado sobre leis de transito.

Marcelo Salomão comenta sobre a atuação do Procon no MS



- Marcelo Salomão comentou sobre a atuação do Procon em supermercados com produtos vencidos. O objetivo é apurar denúncias de divergências de preço. Nessas operações, o Procon verifica alimentos fora do prazo de validade e as condições dos alimentos expostos e itens sem precificação. Salomão ressalta ainda que é proibido oferecer descontos para compras realizadas somente pelo cartão do supermercado. O superintendente explica sobre a polêmica envolvendo o fornecimento de nota fiscal pelos postos de combustível. No caso dos combustíveis, o cupom tem o mesmo peso de uma nota fiscal, e contém as informações de todos os tributos incidentes sobre aquele produto. Marcelo Salomão explica que é muito importante o consumidor fazer a denúncia, seja ela informal ou formal. O telefone para contato é (67) 3316-9800.



