Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira,28, notícias de economia, saúde, política e os entrevistados advogada ambiental Ludhiana Rinaldi e o presidente do Instituto Sangue Bom e professor Carlos Alberto Rezende.

- A polícia Civil encerrou as investigações sobre a morte do menino Kuan. Em entrevista coletiva, os delegados deram mais detalhes sobre o cruel e bárbaro assassinato do menino e apontaram o envolvimento de mais quatros adolescentes. Eles teriam sido obrigado pelo suspeito de matar Kauan de cometer necrofilia, ter relações com o corpo do menino depois de morto.

- Levantamento feito pela federação Nacional dos Transportes revela que os asfaltos construídos no Brasil tem prazo de validade de sete meses. Isso acontece principalmente pelo material de baixa tecnologia utilizado para obras no país.

- Deputados estaduais acompanham a movimentação na Câmara Federal. A escolha de candidatos pelo chamado "Distritão", quando são escolhidos os mais votados independente da coligação, já é um consenso. Porém, a criação de um fundo partidário para a campanha eleitoral e a criação de novas legendas preocupam os deputados.

Ludhiana Rinaldi comenta sobre o Imposto Territorial Rural

- A advogada ambiental Ludhiana Rinaldi comentou sobre Imposto Territorial Rural (ITR), onde o produtor rural tem até o dia 29 de setembro para fazer a declaração . Segundo Ludhiana o prazo não tem possibilidade de ser prorrogado, quem perder o prazo está sujeito a multa que é 1% sobre o valor do imposto, além de não conseguir financiamento. Advogada ressalta ainda que esse ano esta sendo solicitado o numero do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Carlos Aberto comenta sobre o Instituto Sangue Bom

- O presidente do Instituto Sangue Bom e professor Carlos Alberto comenta como foi diagnosticado com câncer e como encontrou doador de medula óssea. Carlos explica que tudo começou em agosto do ano passado onde foi diagnosticado com câncer no sangue, ao começar a luta para se curar, o professor montou uma página na rede social para promover a doação de sangue e de medula óssea, também passou a realizar campanhas para outros pacientes com câncer. Atualmente o Instituto Sangue Bom tem percorrido o interior do estado para estimular a doação de sangue. Carlos ressalta ainda que a cada 100 mil pessoas um pode se compatível e depois de um ano graças a 5ML de sangue Carlos Alberto esta vivo.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:



RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS

