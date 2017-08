Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira, 25, notícias de economia, saúde, política e o entrevistado gerente de recursos próprios da Unimed Alan Carlos Arrais.



- Campo Grande completa 118 anos e começa a ver a expansão do comércio de lojistas nos bairros. O alto custo do aluguel para manter o empreendimento tem levado os comerciantes a deixarem a área central e apostado na clientela dos bairros.



- A capital Morena também é a cidade com maior déficit habitacional. Depois de 26 anos de criação, pela primeira vez a Agência Municipal de Habitação prepara processo de licitação para construção de 100 moradias com recursos próprios. O governo do Estado também tem auxiliado municípios com o programa estadual de habitação.



- O resultado das investigações da CPI da JBS continuou repercutindo na sessão da Assembleia realizada ontem (24). Para o deputado, Pedro Kemp, a empresa não cumpriu nenhum dos compromissos firmados e recebeu os benefícios fiscais de forma irregular. Segundo o petista, é fácil ficar rico no Brasil usando da corrupção.



- Nessa semana, o ministro das relações exteriores, Aloysio Nunes, conseguiu sinalizar avanços no projeto da Rota Bioceânica. A proposta começa com a construção de uma ponte rodoviária entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta no Paraguai.



- Uma das maiores competições sobre quatro rodas do mundo chegou ao Mato Grosso do Sul. O Rally dos Sertões passará por cidades do Pantanal e do norte do Estado. São 240 pilotos amparados por mil pessoas integrantes das equipes. A edição histórica da competição faz parte da programação de aniversário de MS.

ENTREVISTADO

Alan Arrais coemnta sobre a ampliação do hospital da Unimed





- O gerente de recursos próprios da Unimed Alan Arrais comenta sobre a reforma do hospital, que teve a capacidade ampliada de 50 para 202 leitos. As salas cirúrgicas, que eram quatro, agora são dez. Os leitos de UTI saltaram de cinco para 30. Alan destaca a compra de aparelhos de última geração que foram adquiridos para possibilitar a melhora do atendimento aos pacientes. O gerente ressalta ainda que o empreendimento foi construído de forma sustentável, com isolamento acústico e térmico, o que reduz o consumo de energia elétrica, e em estrutura metálica que reduz a quantidade de água e resíduos no processo construtivo. A inauguração do novo hospital foi no último dia 18.



O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:



RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS de

Veja Também

Comentários