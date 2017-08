Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quinta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quinta-feira, 24, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com a Juíza e titular da 3ª Vara da Violência Doméstica e familiar contra a mulher Jacqueline Machado.

- O Batman precisa de ajuda. O super herói que integra a Liga do Bem teve a máscara roubada. O furto

aconteceu na última semana e, sem a máscara, o membro pode desfalcar as apresentações da Liga nos próximos dias.

- O Ministério Público do Trabalho realiza audiência pública sobre aprendizagem industrial, nesta quinta-

feira, na cidade de Ponta Porã. A audiência é voltada para os empresários locais terem conhecimento da Iei que estabelece cotas para a contratação de jovens aprendizes.

- A CPI criada para investigar as denúncias que envolvem benefícios fiscais dados de forma irregular à JBS

anuncia que encontrou R$ 135 milhões de reais são passíveis de serem devolvidos ao Estado. A informação é do deputado estadual Paulo Corrêa. Também foram encontradas notas fiscais emitidas em duplicidade, que comprovam a fraude envolvendo empresários do frigorífico.

- O consumidor pode esperar por mais aumento no preço do gás de cozinha. A nova política de preço da Petrobrás reajusta o preço do produtor todo mês. Em algumas cidades brasileiras, o botijão já é vendido a cento e cinco reais.

ENTREVISTADA

A Juíza Jacqueline Machado comenta sobre a semana Justiça pela Paz em Casa

-A Juíza da 3ª Vara da Violência Doméstica e familiar contra a mulher Jacqueline Machado comentou sobre a 8ª semana Justiça pela Paz em Casa, que está sendo realizada desde o último dia 21 e segue até sexta-feira (25). Segundo Jacqueline, todos os Tribunais de Justiça de todo o País estarão trabalhando de maneira concentrada no julgamento de casos que envolvam violência ou grave ameaça à vida das mulheres. Além das audiências, durante os cinco dias do mutirão também são realizadas ações pedagógicas com foco na pacificação dos lares brasileiros.



- A Juíza Jacqueline Machado explica que a campanha ocorre desde de março, em homenagem ao dia das mulheres. Em agosto, por ocasião do aniversário da promulgação da Lei Maria da Penha, e em novembro, durante a semana internacional de combate à violência de gênero, estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). Jacqueline ressalta ainda que na última edição do projeto que ocorreu em março de 2017 conseguiu realizar 8 mil audiências e julgamentos de processos relativos à violência doméstica contra a mulher, resultando em mais de 7 mil sentenças judiciais e concessão de 10 mil medidas protetivas.

