Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira,23, notícias de economia, saúde, política e os entrevistados presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) Waldner Bernardo de Oliveira e o terceiro vice- presidente do CBA Rogelho Massud Junior.

- A Delegacia Especializada de Homicídios da Capital agora está à frente das investigações em torno do desaparecimento de dois irmãos na região de fronteira. A família acusa o Estado de descaso com o desaparecimento , mas a polícia civil assegura que todas as medidas estão sendo tomadas para encontrar os rapazes.

- Publicados os contemplados com a seleção do programa Vale Universidade. São mais de 670 acadêmicos beneficiados com a bolsa neste semestre. A lista foi divulgada no início da semana.

- A prefeitura de Campo Grande vai conceder um selo às empresas que promoverem ações sobre igualdade de gênero. Uma comissão avaliadora para a concessão do reconhecimento está sendo formada e terá o prazo de 60 dias para analisar a política da empresa.

- O caso de agressão a uma professora do Paraná ganhou as redes sociais nesta semana. Em discussão banal, o aluno de 15 anos desferiu um soco na educadora. Bastante machucada, ela fez um desabafo em rede social, e diz que a categoria foi esquecida pela sociedade.

- A Delegacia Regional do Trabalho faz fiscalização nos postos de combustíveis para proteger os frentistas. Eles ficam expostos ao benzeno, substância presente no combustível, altamente cancerígena. Para impedir riscos à saúde o abastecimento deve ser interrompido no primeiro click automático no bico. Postos da Capital e de Dourados já foram notificados.

- Faleceu na madrugada de terça-feira (22), em sua residência, aos 89 anos, o ex-governador Pedro Pedrossian. De família humilde, Pedrossian nasceu em Miranda e fez carreira política em Mato Grosso antes da divisão e depois no Mato Grosso do Sul. Bom ouvinte, era atento ao conselho de colaboradores e confessou ser fã de histórias em quadrinhos.

- O legado do trabalho de Pedro Pedrossian foi ressaltado pelos deputados estaduais na Assembleia. A sessão foi levantada na terça-feira (22), em virtude da notícia de falecimento do ex-governador. Parlamentares de todos os partidos fizeram a homenagem ao político.

ENTREVISTADOS

Wadner Bernardo e Rogelho Massud comenta sobre o Rally dos Sertões

- O presidente da CBA Waldner Bernardo Junior, juntamente com o vice presidente Rogelho Massud Junior, comentaram sobre o Rally dos Sertões, que completa 25 anos de realização. Neste ano, teve início em Goiânia no dia 20 de agosto e o encerramento acontecerá em Bonito no dia 26. Segundo Rogelho, o Rally dos Sertões vai movimentar a economia de Mato Grosso do Sul em torno 30 milhões. Waldner ressalta ainda que há possibilidade que o Rally dos Sertões volte ao estado do MS nos próximos anos.

