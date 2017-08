Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,22, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com o chefe da Seção de Inspeção do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho no Mato Grosso do Sul (SRT-MS) Kleber Pereira de Araújo e Silva.

- O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra o HPV para adultos. Podem tomar a dose homens e mulheres na faixa etária dos 15 a 26 anos de idade. A imunização ocorre em estados onde há excedente de vacinas.

- A atrofia muscular espinhal é uma doença que ataca bebês e causa a perda dos movimentos. O registro de casos começa a preocupar as autoridades em saúde. O que se sabe é que a doença é causada por um defeito genético e a forma mais adequada de prevenção é o estudo genético dos pais.

- Agencia Estadual de Regulação Serviços Públicos (AGEPAN), realizou campanha de conscientização do uso de cinto de segurança no transporte intermunicipal. A Iniciativa surtiu efeito . Dos usuários pesquisados, mais da metade disse que começou a usar o cinto durante a viagem de ônibus ou vans.

- Acadêmicos da cidade de Maracaju foram pegos de surpresa com o corte em 50% no orçamento para a Associação dos Universitários do município. O repasse, feito pela prefeitura, diminuiu e compromete o serviço de transporte. Os acadêmicos estudam fazer um bingo para arrecadar recursos e não paralisar o transporte para outras cidades.

- O Ministro da Educação, Mendonça Filho, cumpriu agenda em Campo Grande na segunda-feira. Na ocasião, ele lançou a nova Cartilha do Ensino Médio, deu posse ao primeiro conselho de reitores do país, anunciou investimentos no setor de educação e a retomada do Plano de Ações Articulada em Mato Grosso do Sul.

- O Conselho de Reitores, de iniciativa pioneira no Estado, tem entre os objetivos a criação de grupos de pesquisa que apoiem a decisão dos governos para garantir o desenvolvimento da região. Além disso, está previsto também o maior intercâmbio dos universitários das instituição participantes.

- O ex-governador de Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrossian, faleceu nesta madrugada. As causas da morte ainda não foram informadas e o velório será no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. O sepultamento está marcado para acontecer às 16h30 de hoje, no Cemitério Parque das Primaveras, que fica na Avenida Filinto Müler, 2211, Bairro Jardim Ipiranga, na Capital.

ENTREVISTADO

Kleber Pereira comenta sobre a fiscalização dos 700 postos de combustíveis no estado

- O chefe da SRT-MS Kleber Pereira comentou sobre a fiscalização dos 700 postos de combustíveis no estado, para apurar eventuais infrações trabalhistas e de segurança no trabalho. Segundo Kleber, a fiscalização decorre de uma ação do Ministério do Trabalho ocorrida em março de 2016. Kleber ressalta que, em uma semana de operação, foram verificadas 10 irregularidades em 07 estabelecimento visitados. Os postos de gasolina não fazem uso dos equipamentos adequados, principalmente quando o trabalhador faz a descarga do caminhão para abastecer os tanques. Atualmente, o posto de combustível deve recolher todos os uniformes e fazer a lavagem, para que o frentista não leve uniforme para casa e corra o risco de contaminar sua família.

