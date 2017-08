Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta- feira,18, notícias de economia, saúde, política e os entrevistados vice- presidente da Federação de Ciclismo de Mato Grosso do Sul Mario Ney Correa e a coordenadora de marketing da Hedge loteamento Giovanna Zarour.

Internos do presídio de segurança máxima trabalham na fabricação de brinquedos para centros de educação infantil da Capital. Os brinquedos são feitos de pneus reutilizados. Parte do que foi produzido pelos internos será entregue até dia 25 de agosto dentro da programação de aniversário da cidade.

A Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal, Iagro, confirmou os casos de raiva bovina em propriedades de Aral Moreira, Amambai e Coronel Sapucaia, todas na faixa de fronteira. A entidade recomenda a vacinação antirrábica urgente em fazendas próximas e monitora os casos confirmados.

Nessa semana, indígenas fizeram diversos protestos em Mato Grosso do Sul e em outras partes do país pelo julgamento do chamado Marco Temporal, pelo Supremo Tribunal Federal. A corte já decidiu que o Marco é ilegal e a maioria dos ministros concorda com a manutenção e garantia dos povos indígenas.

Ontem 17, o governador do estado Reinaldo Azambuja participou do anúncio do início das obras de pavimentação e drenagem no Núcleo Industrial de Campo Grande. Os recursos sairão do Fundo de Apoio à Industrialização e têm o objetivo de levar mais investimentos para a região.



Na mesma solenidade, o governador anunciou também que a concessionária CCR MS Via sinaliza a continuidade da obra de duplicação da BR 163. A empresa havia pedido pela revisão de valores do contrato. Todo o processo estava sendo mediado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Vice-presidente da Federação de Ciclismo de MS e a coordenadora do Hedge comenta sobre o Prêmio Cidade Morena





O vice-presidente da Federação de Ciclismo de MS, Mario Ney Correa, e a coordenadora do Hedge Loteamento Giovanna Zarour comentaram sobre o Prêmio Cidade Morena de ciclismo, que acontecerá no dia 20 de agosto, no loteamento Morada Imperial, na saída para Aquidauana. Segundo Mario, o evento espera aproximadamente 1.000 pessoas, entre atletas e seus familiares de todo o interior do estado e estados vizinhos. A entrada é gratuita.

Giovanna Zarour garante que o espaço cedido pela empresa Hedge é suficiente para a realização da prova de atletismo e conta com praça de alimentação e um ambiente para as crianças. O Grande Prêmio de Ciclismo Cidade Morena terá início às 8h.



O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, das 07h30 às 08h30, para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS



Veja Também

Comentários