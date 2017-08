Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quinta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quinta-feira,17, notícias de economia, saúde, política e os entrevistados, o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul (SETLOG), Cláudio Cavol, e o diretor local do Aero Fair 2017, Gil Saldanha.

- A Secretaria de Fazenda realiza o primeiro leilão on line nesta sexta-feira (18). São mais de 380 lotes de diversos artigos disponíveis para lances que serão dados pela internet. Os interessados podem até conferir o lote pessoalmente mas todo o processo do leilão acontecerá on line.

- O deputado estadual Paulo Corrêa denuncia que o Tribunal de Justiça teria a intenção de desmatar parte da área para fazer um estacionamento. A denúncia ocorreu em sessão da Assembleia de quarta-feira (16).

- Mato Grosso do Sul pode ter um cadastro estadual de condenados por racismo e injúria racial. A iniciativa é do deputado Amarildo Cruz. Os dados seriam implantados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

- Inauguradas as obras da rotatória da avenida Mato Grosso em Campo Grande. Com as intervenções realizadas no local espera-se que o fluxo melhore em 80% na região, especialmente nos horários de pico. O governo do estado investiu mais de um milhão e meio de reais para concluir as obras.

- Mensagens passadas pelo Whatsapp alertam que os motoristas podem perder a carteira de habilitação se o documento estiver vencido por mais de 30 dias. Mas os órgãos de trânsito não confirmam a notícia. Quando a carteira vencer basta pedir a renovação no Departamento Estadual de Trânsito.

O presidente do Setlog comenta sobre a segunda Expedição do RILA

- O presidente do Setlog Cláudio Cavol comentou sobre a segunda Expedição da Rota de Integração Latino-Americana (RILA), que integrará uma grande comitiva composta por empresários e autoridades brasileiras com destino aos portos do Chile. Cláudio explica que essa segunda expedição prova que o corredor sul é perfeitamente viável para escoar a produção agropecuária e industrial brasileira. A Expedição está marcada para sair dia 25 de agosto de Campo Grande e terá uma parada em Nioaque para um evento com o prefeito Valdir Júnior.

Gil Saldanha comentou sobre a Aero Fair 2017

- O diretor local do Aero Fair 2017, Gil Saldanha, comentou sobre a maior feira aeronáutica do País. Para Gil, o evento pretende reunir em um mesmo local diversos segmentos da aviação geral e do agronegócio, como pilotos, donos de aeronaves, fabricantes, dentre outras. Gil ressalta ainda a possibilidade da Esquadrilha da Fumaça ser umas das atrações da feira. O evento será realizado entre os dias 16 e 19 de novembro no aeroporto Santa Maria, em Campo Grande.

