Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira,16, notícias de economia, saúde, política e o entrevistado presidente da Associação da Colônia Paraguaia Albino Romero .

- O sindicato dos policiais civis acompanha o caso de homicídio em que um agente foi morto por outro policial militar nesta semana. Wagner Nunes Pereira alega legítima defesa para disparar contra Jones Borges. A entidade desconfia da tese de legítima defesa apresentada pelo policial.

-O brasileiro não se preocupa com a taxa de colesterol e não costuma fazer os exames de rotina para saber

como estão os índices no organismo. Mais de 67% reconhece cuidar pouco da saúde.

- A recém inaugurada escola da construção está com 2 mil vagas de qualificação abertas. São cursos

presenciais gratuitos e alguns pagos. As turmas para o mês de agosto Já já começaram.



- No mês do Agosto Lilás, as mulheres recebem orientação sobre como denunciar casos de abuso no transporte coletivo em Campo Grande. Os relatos são corriqueiros de abusadores que aproveitam horários de pico para importunar adolescentes, mulheres e até crianças .

O presidente da Associação Paraguaia comenta sobre a revitalização no local com apoio do governador de MS



- O presidente da Associação Paraguaia Albino Romero comentou sobre a reforma que será realizada no local com apoio do governador Reinaldo Azambuja. O objetivo dessa revitalização é estimular as atividades culturais da Associação Colônia Paraguaia em Campo Grande e também o turismo. Segundo Albino, as reformas serão realizadas a partir de arquiteturas paraguaias. Serão construídos uma praça de alimentação, praça do artesanato, praça dos artistas e o monumento da harpa e do tereré.

