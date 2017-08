Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,15, notícias de economia, saúde, política e os entrevistados realizador do Noiva Fashion 2017 José Marques e o gerente executivo do Sesi Maurício de Melo.

A secretaria municipal de saúde de Campo Grande realiza a vacinação de adolescentes contra o HPV e a

meningite. Foram distribuídas 11 mil doses para imunização em 170 escolas da Capital.

A previsão do tempo indica mais chuva para o Estado e o clima deve ajudar a diminuir os

prejuízos na região de Maracaju. Na última semana, mais de 160 hectares foram atingidos por focos de incêndio e diversa lavouras foram afetadas pelo fogo.



Mato Grosso do Sul agora tem um comité para refugiados, migrantes e apátridas, aqueles que não tem

pátria reconhecida. Nos últimos anos, mais de 13 mil estrangeiros de 25 países receberam orientação e

encaminhamento na secretaria de assistência social. Agora o atendimento deve se concentrar no comitê recém criado.

A Iagro, Agência Estadual de Vigilância Animal e Vegetal, passa a monitorar casos de doenças aviarias

nas propriedades no Estado. Apesar de não ter nenhuma incidência ou caso registrado da doença.



A Colônia Paraguaia, ponto de encontro e realização de diversos eventos na Capital, vai¡ passar por

reforma e terá apoio do Governo do Estado. O local será ampliado para oferecer mais opções e atividades de lazer e culturais.

Realizador do Noiva Fashion José Marques comenta sobre o evento

O realizador do Noiva Fashion José Marques comentou sobre a 22ª edição do Noiva Fashion que acontece entre os dias 17 e 19 de agosto no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo em Campo Grande. Segundo José Marques, “Um casamento é um evento complexo e deve ser inesquecível, com tudo o que há de mais especial. E pensando nisso, já completamos mais de 20 anos de boas histórias participando da vida de muitos casais nesse momento único”. José Marques ressalta ainda que a feira vai contar com mais de 60 expositores apresentando desde vestidos, acessórios, entre outros.

Gerente executivo do Sesi Maurício de Melo comenta sobre a venda de um imóvel

O gerente executivo do Sesi Maurício de Melo comentou sobre a venda de um imóvel avaliado em 926 mil, localizado no Bairro Amambai na região central da Capital. A venda será em forma de concorrência quem der o maior lance leva, onde o interessado deve deixar um caução no valor de 5%, e está marcado para dia 21 de agosto com a abertura das propostas para as 08:30h.



