Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira,14, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com a Subsecretária de Políticas para a Mulher Carla Charbel Stephanini.

- O alto consumo de bananas estimula a produção na região de Terenos. O produto é a principal fonte de renda de pequenos produtores, que apostam na colheita de até 30 toneladas do fruto por hectare. 80% de tudo que se consome de banana vêm de outros estados e a expectativa é atender toda a demanda local.

- A direção da Associação Rural Quilombola esteve na Assembleia para denunciar a vigência de decreto que retira direitos dos quilombos, já estabelecidos pela constituição. Hoje, ainda há 5 mil áreas no aguardo de reconhecimento pela União e pela justiça.

- Em Mato Grosso do Sul há áreas que podem ser atingidas pelo decreto, que destitui os quilombos já ocupados em vias de reconhecimento pela União. São doze cidades que contam com áreas quilombolas, sendo a maior na região central de Jaraguari.

- Aprovada no Senado, emenda que torna o crime de estupro imprescritível. Isso significa que a vítima pode fazer a denúncia a qualquer tempo, independente da idade em que o crime tenha ocorrido. Com a emenda, esperam-se que mais vítimas procurem as autoridades para denunciar.

Carla Stephanini comenta sobre a aprovação da PEC 134

- A subsecretária de Políticas para a mulher Carla Stephanini comentou sobre aprovação da PEC 134 para que as mulheres tenham voz na tomada de decisões que dizem respeito a toda a sociedade . Segundo Carla, aprovar a PEC 134 é um passo muito importante para o começo da correção da sub- representação feminina na política. Se a reserva for colocada em prática, o percentual mínimo deve chegar a 10% das cadeiras para as eleições de 2018 e 2020, de 12% para 2022 e 2024 e 16% para 2026 e 2030.

- Carla Charbel comentou ainda sobre o "Agosto Lilás”, campanha que este ano coincide com os 11 anos da Lei Maria da Penha. A subsecretária ressalta que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada e 1 a cada 5 declara ter sofrido algum tipo de violência. Carla explica ainda a importância da Lei e da denúncia.

