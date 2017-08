Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira,11, notícias de economia, saúde, política e a entrevista com o advogado Henrique Lima.

Usuários do aplicativo de mensagens instantâneas, o Whatsapp, precisam ficar atentos. Bandidos clonam o chip do celular, pedem dinheiro pelo aplicativo fazendo-se passar pelo dono do celular. Amigos e familiares depositam o dinheiro, mas só descobrem do golpe quando entram em contato com o verdadeiro dono.

A Fundação de Cultura é parceira na divulgação da campanha “Agosto Lilás" promovida pela subsecretaria de políticas públicas para as mulheres. As ações vão até o fim do mês com o objetivo de promover a conscientização sobre a lei que protege vítimas de violência doméstica.

O dia dos Pais será comemorado neste domingo e deve servir de alerta aos homens. Eles precisam cuidar mais da saúde. O infarto e o derrame são as principais causas de morte entre os homens e podem ser prevenidos com uma vida mais saudável.

O Ministério da Educação vai premiar o melhor método de ensino em sala de aula. O concurso “Professores do Brasil" quer reconhecer medidas feitas dentro da escola que foram capazes de mudar a vida de estudantes e da comunidade local.

O combustível e a energia foram os principais vilões do bolso do brasileiro no mês de julho. E para o segundo semestre, são esperados os reflexos da vigência da bandeira vermelha na tarifa de energia e da alta dos combustíveis em outros setores, como os alimentos.

A justiça eleitoral convoca os eleitores para participar do processo de cadastramento biométrico. O processo só termina em março do ano que vem mas quem quiser pode adiantar o cadastro. A biometria começa a valer na maioria das cidades no pleito de 2018. Até agora, 150 mil eleitores já aderiram ao sistema da biometria.

Advogado Henrique Lima comenta sobre o primeiro seminário trabalhista



O advogado Henrique Lima comentou sobre o primeiro seminário com o tema " Impactos da Reforma Trabalhista nas Relações de Trabalho", que será realizado no dia 22 de agosto às 08h na LPB Advocacia em Campo Grande. Henrique Lima relata que o objetivo do seminário é explicar aos patrões e funcionários as mudanças da reforma trabalhista que entra em vigor a partir de 13 de novembro de 2017, a fim de que possam realizar as adequações necessárias e obter as vantagens trazidas com aquelas, bem como evitar o risco de multas e reclamações trabalhistas.

