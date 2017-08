Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quinta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quinta-feira,10, notícias de economia, saúde , política e os entrevistado senador Professor Pedro Chaves (PSC/MS) e o Presidente do Conselho Regional de Economia de Mato Grosso do Sul (CORECON- MS), Thales de Souza Campos.



O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, Ibama, fechou empresa fantasma na região sul do Estado que fazia transporte de madeira de forma ilegal. O alvo dos bandidos era sempre a aroeira com maior valor de mercado e durabilidade. Eles usavam laranjas e falsificavam o documento para fazer o transporte.



Técnicos da Agência Estadual de Vigilância Sanitária ainda não tem oficialmente a causa de morte de mais

de mil cabeças de gado em fazenda na região de Agua Clara. Os técnicos aguardam o resultado dos exames laboratoriais feitos em amostras de animais, água e ração. O médico veterinário e deputado estadual, Márcio Fernandes, confirma que a principal suspeita para a morte do gado foi botulismo.

O vereador Laudo Sorrilha rebateu acusação de um morador da cidade de Maracaju. O cidadão diz que o

parlamentar responde a processo por crime de estelionato. O vereador garante que já foi absolvido em processo aberto na própria Câmara Municipal e que não tem nada contra sua conduta.



Com a intermediação dos deputados, prefeitura e governo do Estado comprometeram-se a resolver o entrave sobre o repasse de recursos para a Santa Casa. A falta de pagamento afetou o atendimento no pronto socorro da unidade por duas semanas.

A recém criada câmara setorial da cadeia produtiva mineral é composta por 14 instituições e tem o

desafio de modernizar e expandir o setor no Estado. O funcionamento da Câmara foi tema de encontro nesta semana entre representantes do governo do Estado e das entidades

O senador Pedro Chaves comentou sobre o lançamento da cartilha do novo Ensino Médio que acontece nesta quinta-feira (10), às 18:30, na Biblioteca do Senado. O senador explica a importância desse projeto que tem por objetivo responder as perguntas sobre as principais mudanças adquiridas pela Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que promoveu a mudança da educação brasileira dos últimos 20 anos. Pedro chaves relata que o lançamento contara com a presença do ministro da Educação, Mendonça Filho.

Presidente da Corecon Thales Campo comenta sobre a Semana da Economia

O presidente da Corecon Thales Campo comentou sobre a Semana da Economia que está sendo realizada de 09 a 11 agosto na Capital. Thales Campo comenta ainda sobre a crise econômica que estamos enfrentando e sobre desenvolvimento sustentável. Thales Campo comentou ainda sobre o asilo São João Bosco, e sobre a situação enfrentada hoje pelo idosos onde Corecon é padrinho deste projeto, e assumiu o processo de reorganização do asilo. Desde 2015 o Conselho desenvolveu um programa de responsabilidade social com Asilo São João Bosco. O objetivo do projeto é que as instituições que atendem os idosos dependam cada vez menos do poder público, e que caminhem para autossuficiência financeira, contando com apoio de empresários e da população.

