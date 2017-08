Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira,09, notícias de economia, saúde , política e os entrevistados médico veterinário e Deputado Estadual (PMDB) Marcio Fernandes e o Comandante do Corpo de Bombeiros de Maracaju Bruno Leite.

A principal avenida de Campo Grande, a Afonso Pena, será fechada aos domingos para atividades

esportivas e de lazer. o “Domingo Família" é um projeto aprovado pel câmara que terá apoio da Fundação Municipal de Esportes, o trecho ficará interditado pela manhã.

Os membros da comissão parlamentar de inquérito vão prolongar os trabalhos para investigar as

concessões de alvarás de táxis e moto táxis. O grupo terá mais 90 dias para conclusão das investigações e deve marcar novos depoimentos.

A situação financeira da Santa Casa foi debatida pelos deputados na sessão da Assembleia na terça-

feira. Os parlamentares querem saber por que os repasses não estão chegando ao hospital. O diretor- presidente da Associação Beneficente, mantenedora da unidade, Esacheu Nascimento, será chamado para prestar esclarecimentos aos deputados.

O governador do estado, Reinaldo Azambuja, cumpriu agenda na segunda maior cidade do estado, Dourados, na última segunda-feira. O município agora conta com uma delegacia de atendimento à mulher.



O Comandante do Corpo de Bombeiros de Maracaju Bruno Leite comentou sobre os incêndios que ocorreram ontem (08) na cidade de Maracaju. Segundo o comandante Bruno foram quatro incêndios de grandes proporções, sendo que um deles deixou o produtor rural Edmilson vicenze com 80% do corpo comprometido, e devido à gravidade de seu estado de saúde o mesmo foi transferido de Maracaju para uma unidade hospitalar em Campo Grande.

Marcio Fernandes comentou sobre a Semana do Jovem Empreendedor

O Deputado Estadual e médico veterinário Marcio Fernandes comentou sobre o falecimento de 1.100 animais que estavam confinados na fazenda, localizada no município de Água Clara, a 200 km de Campo Grande com suspeita de botulismo, que pode ter ocorrido através da ração que poderia estar contaminada. O Deputado ainda comenta sobre a Semana do Jovem Empreendedor que acontece dos dias 29 de agosto a 01 de setembro na Capital, Ponta Porã e Chapadão do Sul. O objetivo é mostrar para os jovens o mundo do empreendedorismo, colocar suas ideias em pratica, esse ano as palestras contam com a participação Henry Vargas de 24 anos.

