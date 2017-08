Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,08, notícias de economia, saúde , política e o entrevistado, o prefeito de Nioaque (PSDB) Valdir Couto de Souza Júnior.

O projeto 'Maria da Penha vai à Escola” deve atingir 15 mil estudantes em todo o Estado. A lei completou onze anos e a intenção com a proposta é reforçar a importância dos instrumentos jurídicos no combate à violência doméstica. As palestras são voltadas para os jovens do ensino médio.

A Receita Federal volta a alertar sobre o golpe do amor. O órgão tem recebido em média, três ligações de vítimas do golpe; a maioria mulheres. Envolvidas emocionalmente com bandidos que criam perfis falsos na internet, elas são levadas a depositar dinheiro para resgatar supostos presentes retidos na alfândega. A receita volta a alertar sobre a modalidade do golpe.



A prefeitura de Campo Grande rompeu o contrato com a empresa fornecedora de uniformes para a rede pública de ensino. A empresa entregou peças com a numeração errada e encareceu o preço da produção. Parte do material foi devolvida e o pagamento foi suspenso.

Parceria entre o governo do Estado e o deputado federal, Geraldo Resende, permitiu a compra de ônibus escolares para quinze cidades. Os recursos federais são da ordem de mais de R$ 3 milhões de reais em articulação junto ao Ministério da Educação.

Na tarde de ontem (7), um confinamento no Mato Grosso do Sul teve um prejuízo de mais de R$ 2 milhões com o falecimento de 1.100 animais que estavam confinados na fazenda, localizada no município de Água Clara, a 200 km da capital Campo Grande. Os animais estão sendo enterrados na própria fazenda e não há registro da doença nas propriedades vizinhas.

De acordo com a Agência Estadual de Defesa Sanitária e Animal (Iagro), a suspeita clínica da causa da morte dos animais é botulismo, mas o resultado laboratorial só será divulgado em uma semana. Amostras da ração oferecida aos animais, que é produzida na própria fazenda, e da água da localidade foram enviadas para o laboratório estadual e, caso o resultado seja positivo, será enviado para uma segunda análise em um laboratório de São Paulo.

Valdir Couto comenta sobre o Plano Safra

Prefeito de Nioaque Valdir Couto de Souza Júnior comentou sobre a parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e o deputado federal Geraldo Rezende, que possibilitou a aquisição de quinze novos ônibus escolares, e a entrega dos uniformes escolares. Valdir Couto comentou ainda sobre o lançamento do Plano Safra 2017/2020, que aconteceu ontem, 07 de agosto na cidade de Nioaque, e neste ano disponibilizará 140 mil para cada produtor rural possibilitando 3 anos de carência e 30 anos para o pagamento da dívida. O prefeito ressalta a importância de investir na agricultura familiar, e garante que 30% dos alimentos escolares são dos produtores rurais de Nioaque.



O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 7h30 às 8h30 para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

Veja Também

Comentários