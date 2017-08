Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira,07, notícias de economia, saúde , política e os entrevistados Carlos Joaquim, coordenador de Atendimento da HS comunicação e o Cientista político Tito Machado.



- Durante todo o mês, a campanha Agosto Lilás realizará ações de promoção e conscientização sobre a Lei Maria da Penha. A Polícia Civil faz parte dessa corrente e reforça a necessidade de denúncia para investigar os casos de violência doméstica.

- Pesquisa aponta aumento de preocupação do brasileiro com desemprego. O levantamento é da Confederação Nacional das Indústrias realizado no mês passado. Com a crise, o maior temor do cidadão é não ter renda para conseguir honrar os compromissos.

- O prefeito de Campo Grande Marcos Trad fez um apelo à direção da Santa Casa pela reabertura do pronto socorro do hospital. Conforme o prefeito, o repasse pedido pela Santa Casa está em dia, por isso não haveria motivos para represar o atendimento. Desde a semana passada, pacientes têm sido rejeitados na porta do pronto socorro e são direcionados a outras unidades.

Carlos Joaquim comenta sobre a seleção master de futebol

- Coordenador de Atendimento da HS Comunicação, Carlos Joaquim, comentou sobre a Seleção Master de Futebol, que vai realizar um evento em comemoração aos 118 anos de Campo Grande, no dia 26 de agosto, no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas. Carlos Joaquim ressalta que o evento é para toda a família e o cidadão terem a chance de conhecer seus ídolos, entre eles, Marcelinho Carioca, Acelino Popó Freitas, grande campeão de boxe.

Tito Machado comenta sobre a crise política e econômica pós arquivamento da denúncia de Temer

- Cientista político Tito Machado comenta sobre o cenário político atual e as consequências após a votação de arquivamento da denúncia contra Michel Temer. Tito ressalta que a economia do Brasil é dinâmica e tem mecanismo para sair da crise. Segundo o cientista, o Brasil já viveu outras crises piores, como a de 1999, quando o país não tinha reserva e hoje, o País tem quatrocentos milhões de dólares em reserva.

- Tito Machado comenta que desta vez a crise econômica vem aliada à crise política. Em 1999, o País quebrou no processo de desvalorização do real, entretanto, tinha o presidente Fernando Henrique na presidência e um parlamento que não estava desmoralizado, até a chegada de Lula à presidência da República em 2002.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 7h30 às 8h30 para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

