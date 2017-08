Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira,04, notícias de economia, saúde , política e os entrevistados, Presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Mato Grosso do Sul (Sindifisco-MS) Ronaldo Vielmo, presidente do conselho regional de contabilidade (CRC-MS) Ruberlei Bulgarelli,Médico ginecologista e obstetra Dr. Valdmário Rodrigues Junior e o presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) Jonathan Barbosa.



- A direção do CREA diz que a entidade está à disposição dos gestores municipais para a implantação de

projetos de acessibilidade. A maioria dos órgãos públicos não atende o que pede a lei e não garantem o direito de ir e vir e o cidadão com deficiência. No Estado, duas cidades procuraram

ajuda do Crea para cumprir a Lei da Acessibilidade.

Presidente do CRC-MS Ruberlei Bulgarelli comenta sobre encontro Estadual de Contabilidade

- Presidente do CRC-MS Ruberlei Bulgarelli em sua participação ao programa Giro Estadual de Notícias, comentou sobre o 16º Encontro Estadual de Contabilidade do Agronegócio de Mato Grosso do Sul, que será realizado no dia 18 de agosto no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do MS (FAMASUL). O evento é realizado anualmente para atender os profissionais da área de contabilidade do agronegócio. Ruberlei explica também que será realizado um debate muito amplo com as relações tributarias .

Presidente do Sindifisco-MS Ronaldo Vielmo comenta sobre o termo de cooperação técnica

- Presidente do Sindifisco-MS Ronaldo Vielmo, falou sobre assinatura do termo de cooperação técnica que garante o acompanhamento e contribuições do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do MS. De acordo com Ronaldo, o Sindifisco vai participa juntamente com assembleia legislativa, contribuindo nos assuntos que forem encaminhados para o legislativo referente a questão tributária do estado, dando mais transparência a população .

- O médico ginecologista e assessor da presidência da Central da Unimed Dr. Valdmário Rodrigues, comentou sobre os cuidados com os recém-nascidos, principalmente referente ao leite materno que é a essencial ajuda para prevenir doenças tanto na mãe quanto na criança. Dr. Valdemário explica que é necessário a amamentação até os seis meses de vida da criança, e durante essa fase o recém-nascido não precisa de nenhum nutriente à mais, apenas o leite materno.

Presidente da Acrissul Jonatan Barbosa comenta sobre medida provisória para aliviar dívidas previdenciárias

- O Presidente da Acrissul Jonatan Barbosa, falou sobre uma medida provisória para aliviar previdenciárias de produtores rurais. Jonatan explica que a Acrissul estava trabalhando para reduzir essa alíquota, e ressalta que essa taxa não é justa pois incide em uma base de cálculo totalmente equivocado.

