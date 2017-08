Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quinta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quinta-feira,3, notícias de economia, saúde, política e os entrevistados: presidente Conselho Regional de Engenharia CREA Dirson Arthur Freitag e o gerente de segurança da Liquigás Abrão Lincoln.



- A esperada frente fria chega ao estado nesta quinta-feira mudando a temperatura máxima em todas as regiões. A mudança traz alívio para o tempo seco, mas a comunidade deve esperar por um mês de agosto ainda mais seco.

- Neste mês foi dado início à campanha Agosto Lilás. O movimento realizado todos os anos traz maior conscientização sobre os casos de violência doméstica e da atuação da Lei Maria da Penha, que em 2017 completa onze anos. Graças às orientações aumenta o número de denúncias, especialmente no interior.

- Sancionado projeto de lei que cria o cadastro estadual de condenados pelo crime de pedofilia. O sistema será criado para que o cidadão tenha acesso aos dados dos condenados

pelo crime, após todo o trâmite na justiça. Hoje, são mais de 280 processos que estão no tribunal de justiça de crimes contra vulnerável.



- Desde janeiro, o maior hospital do Estado, a Santa Casa, passa por dificuldades financeiras. Devido ao atraso no repasse de recursos pela prefeitura, a entidade decidiu suspender o agendamento de cirurgias eletivas neste mês. Serão atendidos os casos já agendados pelo hospital.

Presidente do CREA comenta sobre as fiscalizações realizada pela entidade

- Presidente do Conselho Regional de Engenharia CREA, Dirson Arthur Freitag comentou sobre a realização da “Operação Pente Fino” que está sendo realizada desde 31 de julho, e se estende até amanhã, 4 de agosto. A operação Pente Fino tem a finalidade de garantir a segurança da população nos serviços prestados através da presença de um profissional devidamente registrado.

- De acordo com Dirson desta vez a operação atenderá 19 bairros de Campo Grande. Serão fiscalizados obras civis, postos de combustíveis, supermercados, centros de saúde e condomínios, igrejas e templos.

Abrão Lincoln comenta sobre os cuidados na hora de trocar o gás de cozinha

- O gerente de segurança da Liquigás Abrão Lincoln explica as normas, os cuidados e os procedimentos corretos no uso de gás em botijão para uso doméstico. Lincoln relata que para a segurança é necessário que o botijão venha com etiqueta. Sempre se deve verificar a data de validade da mangueira e do regulador de pressão, observando se há vazamento. Ressalta ainda que se deve ficar de olho quando o gás estiver com preço abaixo do mercado, pois provavelmente pode ser gás batizado, causando transtorno ao próprio usuário.



