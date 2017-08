Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira, 2, notícias de economia, saúde , política e os entrevistados, o médico Veterinário e consultor Rodrigo Olegário e o presidente da Santa Casa de Campo Grande Esacheu Cipriano Nascimento.



- A Polícia Civil emitiu nota de esclarecimento sobre a tipificação do assassinato da musicista Mayara Amaral, ocorrida no dia 25 de julho na Capital. Para a polícia, trata-se de latrocínio, roubo seguido de morte, e ocultação de cadáver. As investigações continuam em curso e devem ser concluídas no fim desta semana.

- O Hemosul convoca doadores da tipagem O negativo para comparecer a um dos bancos de sangue com urgência. O estoque está praticamente zerado e as bolsas devem atender a pacientes internados que necessitam desse tipo específico.



- Pequenos agricultores começam a sofrer prejuízos per conta do tempo em Campo Grande. Passado o

período de geadas, agora é a estiagem que compromete a produção. Em alguns casos, os custos aumentaram em dobro.

Médico Veterinário Rodrigo Olegario é atualmente consultor de produtos agrícola

- O Médico Veterinário Rodrigo Olegario comentou sobre a criação do selo da linguiça de Maracaju, e dos produtos da Agricultura Familiar que rendeu ao atual prefeito de Maracaju o prêmio de prefeito Empreendedor do Sebrae Nacional. Atualmente, Rodrigo é consultor de produtos agrícolas e viaja para vários estados divulgando seu trabalho voltado para agricultura familiar.

Presidente da Santa Casa Esacheu Cipriano fala sobre o atendimento dos seis novos leitos da Santa Casa



- O presidente da Santa Casa Esacheu Cipriano relatou sobre a vinda do Dr Dráuzio Varella para Campo Grande na próxima quinta-feira (03) com a palestra "Estresse", no Teatro Dom Bosco às 19h. Esacheu falou ainda sobre os seis novos leitos da Santa Casa, centro que atende cerca de 28 casos de acidente de trânsito por dia.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 para as seguintes rádios de MS:



RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

Veja Também

Comentários