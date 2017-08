Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,01, notícias de economia, saúde , política e os entrevistados, presidente estadual do PTB Nelsinho Trad, Meteorologista Natálio Abrão, diretor presidente da Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul (Anoreg) Juan Pablo Correa Gossweiler e o presidente do Conselho de Segurança do Centro de Campo Grande, Adelaido Luiz Spinos Vila.

- A Receita Federal alerta para o chamado "golpe do amor", aplicado pelos golpistas na internet. O que chama a atenção do órgão é que os bandidos se passam por estrangeiros, prometem presentes e dizem ás vitimas que as mercadorias estão retidas na Receita no aeroporto de Guarulhos .

- A subsecretaria de políticas públicas para mulher anuncia oficialmente nesta terça-feira o início da campanha " Agosto Lilás". A iniciativa comemora os onze anos desde a implantação da Lei Maria da Penha e deve reforçar a conscientização sobre feminicídio.

Natálio Abrão

- O meteorologista Natálio Abrão em sua entrevista ao programa Giro Estadual relatou que a partir de amanhã (02) a frente fria que chega pelo sul do Brasil vai trazer mudanças no tempo dando a possibilidade de respirar melhor. Natálio comenta que a chuva somente chega em setembro a partir do dia 10, o meteorologista ressalta que já são 42 dias sem chuva aqui na capital e com isso aumenta as doenças respiratórias. Segundo Natálio a partir do dia 07 de agosto, as temperaturas devem chegar aos 35º graus e a umidade relativa deve chegar a 20%, ou seja, vai ficar mais seco e mais quente, o mês de agosto vai ser marcado por muita ventania.

Nelsinho Trad

- O ex-prefeito de Campo Grande e Presidente estadual do PTB Nelsinho Trad comentou sua atuação na medicina como médico urologista, realizando palestra sobre saúde do homem, e relatou já ter visitado 70 municípios do MS, faltando apenas 9 para fechar o ciclo. Nelsinho também comentou sobre sua candidatura ao senado sendo um dos preferidos da população.

Juan Pablo Correa Gosswiler

- O Presidente da Anoreg MS, Juan Pablo Correa Gossweiler comentou sobre o decreto 9.094 que regulamenta a dispensa de reconhecimento de firma e de autenticação de cópias de documentos na administração Federal. Juan Pablo explicou o valor das taxas cobradas pelos cartórios que seriam de um valor abusivo, e ressalta que esses valores vão ser estudados e até ano que vem serão feitas mudanças desses valores.

Adelaido Luiz Spinos Vila

- Presidente do Conselho de Segurança do Centro de Campo Grande, Adelaido Luiz Spinos Vila em sua participação comentou sobre a segurança pública aqui no MS, explica a realização do vídeo monitoramento instalado no centro de Campo Grande dando mais segurança à população. Relata ainda que agora já pode se notar os policiais andando em viaturas melhores e mais protegidos.

