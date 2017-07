Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira,31, notícias de economia, saúde , política e os entrevistados Ricardo Ayache, Médico cardiologista e presidente da Caixa de Assistência dos Serviços de Mato Grosso do Sul (Cassems) e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Mansour Karmouche.

-Pesquisa Vigitel reafirma um mau hábito de muitos homens, em Mato Grosso do Sul. Vinte e oito por centro deles admitiram que dirigem após fazerem o uso de bebida alcoólica. O percentual é bem mais alto do que das mulheres.

- O Brasil registra um acidente de trabalho a cada 45 segundos. E se engana quem pensa que acidente de trabalho traz apenas consequências físicas. Sequelas psicológicas como depressão e síndrome do pânico também podem ser sinal de abusos cometidos no ambiente de trabalho.

- O Hemosul anunciou na última sexta-feira (28) o aplicativo Hemoliga, que promete aproximar os doadores de sangue da entidade. Através da ferramenta, é possível saber como está o estoque do tipo sanguíneo e receber alertas sobre o período favorável para fazer a doação.

- Na semana passada, a Polícia Federal realizou a segunda fase da operação Labirinto de Creta. O cerco era contra grupo que usava empresas do setor frigorífico para cometer fraudes ao fisco. Foram cumpridos mandatos de MS e SP.

Ricardo Ayache Ricardo Ayache



- Presidente da Caixa de Assistência dos Serviços de Mato Grosso do Sul (Cassems), Ricardo Ayache comentou a importância de debater a saúde pública, a construção de seis novos hospitais da Cassems e sobre trabalho realizado no interior do estado com mulheres. A Cassems cumpre uma função social com atendimento a 207 mil beneficiados.

Mansour Karmouche

- O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Mansour Karmouche relatou sobre a violência no trânsito, em que o número de mortes só tem aumentado nos últimos meses. Karmouche comentou ainda sobre os últimos episódios de violência cometidos aqui em Campo Grande. A OAB vai lançar campanha contra a violência: “OAB/MS pela paz”. Serão discutidos assuntos como a banalização da violência e da vida, violência contra a mulher, violência contra crianças e adolescentes, entre outros.



O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

Veja Também

Comentários