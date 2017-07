Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta sexta-feira, 28, notícias de economia, saúde , política e os entrevistados Luiz Rocha, presidente da Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (SANESUL) e o presidente do Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção de Mato Grosso do Sul (SINDUSCON) Amarildo Miranda .

- Vinte e três milhões de brasileiros podem sacar o recurso do PIS referentes ao ano de 2015 e 2016. São R$ 16 bilhões de reais à disposição dos trabalhadores que cumpriram jornada de pelo menos um mês com carteira assinada e não receberam mais de dois salários mínimos.

-Departamento Nacional de Trânsito anuncia esta semana que a carteira de habilitação também terá uma versão digital. O modelo estará disponível a partir de fevereiro de 2018 e será preciso fazer cadastro no site do Denatran .

- Profissionais da educação reúnem-se em encontro na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para debater como a condição social do estudante pode inferir no desempenho escolar. Através de estudos foram identificados casos em que mesmo recebendo Bolsa Família, programa de transferência de renda, não há garantia de que a criança permaneça na escola.

-Presidente da Sanesul Luiz Rocha comentou sobre a falta de água na cidade de Bonito e disse que até o final do dia será normalizado o abastecimento. Desde quarta-feira (26), falta água para a cidade que tem 20 mil habitantes e que receberá 40 mil pessoas até domingo, para o Festival de Inverno. De acordo com Luiz Rocha, para o problema ser resolvido será necessária a captação do Rio Formoso. O projeto já está sendo estudado, mas ainda não há data certa para começar a implantação do projeto.

-O Presidente do Sinduscon Amarildo Miranda declarou que o fraco desempenho da indústria da construção afetou a confiança dos empresários em julho. O engenheiro ressalta que a Escola da Construção veio para atender a toda a população, investindo em capacitação e dando a todos a oportunidade de sair da crise que o país enfrenta.

