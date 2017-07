Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quinta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quinta-feira,27, notícias de economia, saúde , política e os entrevistados, Piscólogo e Professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Antônio José Angelo Motti, Secretário Estadual de Administração Desburocratização Carlos Alberto Assis e o Deputado Federal (PMDB-MS) Carlos Marun.

Publicado edital para estudo da desestatização da MS Gás. O estudo faz parte de programa do

governo federal, capitaneado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES. A direção da companhia de gás garante que a empresa não está falida e que tem sobrevivido à crise.

Nesta quinta-feira(27) será aberta em Bonito,a décima oitava edição do Festival de Inverno. Com 149 atrações previstas, o festival também terá diversas oficinas, palestras, encontros e mostras de arte e gastronômicas.

A polícia e o corpo de Bombeiros suspenderam as buscas pelo corpo do menino Kauan, no Rio Anhandui. A suspensão vale até que surjam novas informações sobre o caso.

O principal suspeito pela morte do garoto, Deivid Almeida Lopes, continua preso e um inquérito contra ele já foi encerrado. O número de vítimas do pedófilo identificadas pela

policia chega a oito.

Em entrevista para o Giro estadual de notícias, o psicólogo Antônio Motti relatou estar à frente do caso de pedofilia em Campo Grande que envolve o menino Kauan. Motti relata que nos últimos anos tem aumentado o número de denúncia contra pedofilia, e explica que no caso do garoto Kauan, na residência do professor tinha um movimento extenso de crianças e ninguém achava estranho durante muito tempo. Segundo o psicólogo foi necessário acontecer uma tragédia para o suspeito ser denunciado por uma de suas vítimas. Antônio comenta que no caso pode acontecer uma reviravolta pois sem ter provas suficientes que Deivid Almeida seja de fato o autor do crime, podendo até ser absorvido pela morte de Kauan. As investigações ainda não terminaram pois foi encontrado material pornográficos envolvendo crianças e adolescentes na casa do suspeito. Para Antônio é importante ressaltar sobre a pedofilia, e que existe o agressor sexual que não é pedófilo, e existe o agressor pedófilo. De acordo com o psicólogo a Pedofilia é uma doença em que o desejo sexual do indivíduo por crianças não tem o controle, e que pedófilo deveria ser tratado e não preso.

Secretário Estadual de Administração e Desburocratização Carlos Alberto Assis comentou sobre acordo entre governo e professores referente ao piso salarial, relatando que a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS) defende o direito dos professores e entendeu que o momento é difícil devido à crise econômica que o país enfrenta. Carlos Assis explica que o salário dos professores é prioridade para o atual governo.



Deputado Federal Carlos Marun comenta sobre o projeto de remuneração do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que foi atendido pelo Presidente Temer. Marun garante que a distribuição dos dividendos se dará até dia 31/08/17, explica que 7 bilhões vão irrigar às contas vinculadas de milhões de trabalhadores brasileiros.

