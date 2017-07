Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta quarta-feira,26, notícias de economia, saúde , política e o entrevistado diretor presidente da Companhia de Gás do Estado do Mato Grosso do Sul (MSGÁS) Rudel Espindola Trindade Junior.



- Campo Grande faz parte de um levantamento sobre a incidência de HPV em jovens. A pesquisa é feita em seis unidades básicas de saúde da Capital, além da pesquisa, o jovem pode fazer na hora um teste de diagnóstico do HPV.

- Interessados em concorrer ao financiamento do ensino superior, o Fies, tem até sexta-feira para fazer a pré- inscrição no sistema. São 75 mil vagas oferecidas pelo programa neste segundo semestre.

- O Colégio Militar em Campo Grande abre inscrições para o processo seletivo aos interessados em estudar

na instituição. São oferecidas dez vagas para o sexto ano do ensino fundamental. A expectativa é de que sejam realizadas 500 inscrições, uma média de 50 candidatos por vaga.

- Idoso de 81 anos foi flagrado abusando sexualmente da bisneta, de 3 anos, ontem (23), no Bairro São Bento, em Sidrolândia. De acordo com informações, mãe da criança surpreendeu o homem na cama com a menina, sem calcinha e tocando as partes íntimas da criança. Segundo informações do Sidrolândia News, a mãe foi até a casa dos avós fazer uma visita e levou a filha de 3 anos. Na residência, além do casal também estava outra criança de 2 anos. Durante a visita, o bisavô ofereceu balas às duas crianças e a mãe foi até a varanda para conversar com a avó, deixando as crianças com o idoso. Mais tarde, a criança de 2 anos foi até a varanda e a mãe resolveu ir atrás da filha. Quando entrou no quarto do casal, flagrou o avô na cama com a criança, já sem calcinha e lambendo as partes íntimas da menina. De imediato, a mãe tirou a filha das mãos do avô, saiu correndo da residência e acionou a polícia.



- Paciente de 29 anos agrediu com tapas no rosto e puxões de cabelo uma médica de 27 anos durante consulta na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Bairro Leblon, em Campo Grande. Agressora não teria gostado do atendimento da médica. Consta em boletim de ocorrência, que a paciente estava sendo atendida pela médica, quando não gostou do fato de a profissional ter tocado em seu joelho porque estava doendo. No mesmo instante, a agressora puxou os cabelos da médica e deu vários tapas no rosto dela. Vítima teve o lábio superior cortado. Ação foi gravada pelas câmeras de segurança do local e entregue Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Bairro Piratininga, onde o caso foi registrado.



- O entrevistado Rudel Espíndola, diretor presidente da MSGás, falou da decisão divulgada ontem pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). Será aberto processo licitatório para definir as empresas que farão estudos técnicos químicos para desestatização. Rudel explica que o mercado de gás no Brasil está sofrendo grandes alterações e que agora todas as empresas estão se organizando para esse novo cenário de gás. Rudel relatou que o governo do MS trabalha com refinanciamento de dívidas da MSGÁS juntamente com o BNDES.

