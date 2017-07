Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,25, notícias de economia, saúde , política e os entrevistados Gerson Claro, diretor-presidente do Detran-MS e o coronel do exército Aloizo Pires Filho.

- A polícia prossegue com as investigações sobre a morte do menino Kauan. O corpo do garoto ainda não foi localizado, mas os bombeiros seguem as buscas no Rio Anhanduí. O delegado Paulo Sérgio Lauretto disse que o principal suspeito de ter violentado e assassinado o garoto nega todas as acusações.

- O Bope, a equipe de elite da Polícia Militar, encerrou o curso de treinamento dos agentes da polícia boliviana. A corporação terá nova capacitação no mês de agosto para aprimorar as ações no meio rural, principal rota de fuga dos bandidos que atuam na região de fronteira.

- Mulheres que passaram por tratamento nos centros de assistência psicossocial participam de oficina de bordado em oficinas promovidas pela Liga Acadêmica de Saúde Mental na Universidade Federal. As oficinas são vistas como continuidade do tratamento e são gratuitas. Mulheres acima dos 45 anos podem participar do projeto.

- Durante o Festival de Inverno, a subsecretária de politicas para as mulheres vai direcionar o atendimento em Bonito. No local, será realizado encontro de gestoras municipais de políticas para mulheres de 40 cidades para apresentar a campanha do Agosto Lilás. Ainda neste mês, oficinas e palestras estão sendo realizadas em municípios vizinhos à cidade.

- A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul sedia a partir desta terça-feira evento para promover a música erudita. É a oportunidade de apreciar, gratuitamente, composições clássicas do mundo da música. A primeira apresentação será da Camerata Madeira Dedilhada com músicos da própria Universidade.



- O comandante do Colégio Militar Coronel Pires Filho comentou sobre a procura pela escola Militar em Campo Grande, que está com as inscrições abertas desde o dia 24 de julho e se estende até o dia 27 de agosto. Para que o candidato efetue a matrícula é necessário ter o quinto ano do ensino fundamental completo. O Coronel ressalta que qualquer cidadão do MS pode se inscrever. O valor da taxa para efetuar as inscrições é de 95 reais .

- O Diretor-presidente do Detran-MS Gerson Claro comentou sobre as mudanças realizadas para tirar as CNH e que a partir de agora os exames serão gravados e terão acompanhamento on line do Detran e também contará com o processo de biometria e vídeo monitoramento. De acordo com Gerson o objetivo é dar mais transparência no processo de formação do condutor assim evitando fraudes na obtenção da CNH. Gerson Claro afirmou que o Detran do Mato Grosso do Sul é o que mais investe em inovação de tecnologia e tem saído à frente em relação aos órgãos de outros estados brasileiros.

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

Veja Também

Comentários