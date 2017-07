Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira, 24, notícias de economia, saúde , política e os entrevistados Rodrigo Possari, diretor da Viação Cruzeiro do Sul; o médico Renato Figueredo e o radialista Silvio Dias.

- Desfecho trágico para o caso do desaparecimento do menino Kauan de nove anos. A criança estava desaparecida há um mês. A polícia elucidou o caso após a confissão de um adolescente de 14 anos. O menino teria sido vítima de ação de um pedófilo. As investigações apontam que ele foi morto por asfixia enquanto era estuprado. O corpo do garoto ainda não foi encontrado.

- 14% dos brasileiros já aderiram ao comércio digital e cada vez é maior o número de consumidores que preferem fazer compras pela internet.

- A reforma trabalhista, já sancionada pela Presidência da República, traz uma série de pontos que mexem com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A categoria de trabalhadores domésticos ainda avalia as mudanças. Algumas conquistas da classe podem ser colocadas em xeque com a reforma.

- A partir de agora, todas as aulas teóricas e práticas e os exames feitos para obtenção da carteira de habilitação serão gravados. O anúncio foi feito pela direção do Departamento Estadual de Trânsito, Detran.

- O frio intenso foi embora, mas agora produtores e agricultores começam a fazer o levantamento dos prejuízos com as geadas intensas que passaram por Mato Grosso do Sul.

- O governo do Estado entregou R$ 90 milhões em investimento na região de Bataguassu. Os dois distritos do município receberam 47 moradias.

- Diretor da Viação Cruzeiro do Sul, Rodrigo Possari comentou sobre a comemoração dos 40 anos da empresa, agora em julho. A empresa fundada pelo seu avô atualmente opera com transporte de carga e passageiro. Rodrigo comentou sobre o novo projeto Estrelinha, que vai começar a atuar no mercado a partir do final deste mês e vai coletar as mercadorias e entregar no prazo de 24h dentro do MS. Nos demais estados, o prazo é de 48h.

- O clínico geral Dr. Renato Figueredo falou sobre as doenças de inverno como gripe, pneumonia , sinusite, e outras. Muitas vezes o paciente tem o velho hábito de se automedicar e quando procura um especialista já pode ser tarde e até levá-lo a óbito, em decorrência da gravidade do problema. Renato alerta também sobre os sintomas da turberculose, como aquela tosse arrastada, que persiste por muito tempo, febre noturna, e que a pessoa deve imediatamente procurar um especialista. Ele relata ainda que a vacina contra a gripe é eficaz, mas não impede o paciente de contrair a doença.

- O radialista Silvio Dias comentou sobre o atentado ocorrido na madrugada desta segunda-feira (24) em Pedro Juan Caballero, que deixou quatro pessoas mortas e vários feridos. De acordo com o radialista, homens da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), armados com fuzis e pistolas chegaram à casa noturna After Pub e passaram a atirar contra as pessoas que estavam no local. A Polícia Nacional do Paraguai reforçou a segurança na cidade e policiais fazem busca em diversos bairros.



