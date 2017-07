Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nessa sexta-feira, 21, notícias de economia, saúde , política e os entrevistados Alcindo Rocha, jornalista e publicitário; José Arnaldo, prefeito de Inocência; Luiz Rocha, diretor-presidente da Sanesul; e Edson Lazarotto, superintendente do Sinpetro Edson Lazarotto.

- A polícia civil alerta sobre os crimes cometidos na redes sociais. A reprodução de obras sem autorização como músicas e filmes pode render prisão e multa. Mas o maior número de ocorrências se concentra em crimes contra a honra e calúnia.

-O uso de anabolizantes esteroides para ganho de massa muscular e para melhoria no desempenho por atletas e pessoas comuns ainda se torna cada vez mais rotineiro. Especialistas alertam que essas substâncias são recomendadas para fins médicos e casos específicos. O uso delas para outros fins pode colocar em risco a sáude.

- Anúncio de uma academia de ginástica, em uma placa, chegou às páginas policiais em Campo Grande. A frase de impacto para atrair novos clientes foi considerada ofensiva e o Procon foi acionado. Porém, a repercussão do caso foi tão grande que muitas pessoas procuraram o estabelecimento para dar início a uma atividade física.

-O jornalista e publicitário Alcindo Rocha comentou sobre denúncia feita ao Procon, referente à placa da academia que, segundo consumidores, seria uma propaganda ofensiva às pessoas obesas. Segundo Alcindo, quem fez essa denúncia não seria uma pessoa obesa, e que uma pessoa acima do seu peso não se importaria com o humor do anúncio. Provavelmente seria mais uma pessoa amargurada e que defende o politicamente correto. Segundo o proprietário da academia, quando teve a ideia de colocar a placa, buscou informações com advogado para saber se não teria problema, e disse também que o número de clientes gordinhos aumentou em sua academia.

- O presidente da Sanesul Luiz Rocha relatou sobre a construção do poço em Inocência que garante a população um aumento no abastecimento de água toda cidade. José Arnaldo, prefeito de Inocência, relatou que o investimento foi de 1 milhão e 400 mil na construção. Além disso, a Sanesul finalizou no município a construção de uma estação de tratamento de esgoto, com capacidade para tratar 10 litros de esgoto por segundo.

- O Superintendente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Lubrificantes e Lojas de Conveniência do MS (SINPETRO) Edson Lazarotto contou que o aumento do preço do combustível afeta diretamente o setor. Disse ainda que nas cidades do interior o aumento será maior. Lazarotto prevê que haverá filas em postos de combustível onde o preço ainda está 2,99. O aumento nos próximos dias chegará a 41 centavos.



O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 para as seguintes rádios de MS:

RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

Veja Também

Comentários