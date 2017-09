Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta terça-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta terça-feira,19,notícias de economia, saúde, política e as entrevistas com o vice-presidente do Sindicato dos Radialistas de Mato Grosso do Sul, Edson Shawer; a presidente do Sintercom Rose Borges, a gerente do Sesc Saúde Simone Zorilha e a assessora técnica da área de saúde Michelli Dadámo.

- Especialista volta a reforçar que o uso do narguilé faz mal à saúde. Muito usado por jovens, a substância misturada com água e essências de sabores de diferentes, ajudaria a limpar os produtos nocivos contidos na fumaça, mas o uso do narguilé continua sendo mais prejudicial do que o cigarro.

- O Departamento Nacional do Trânsito iniciou a semana nacional com o tema " A minha Escolha Faz a Diferença no Transito". Estados e municípios farão atividade para conscientizar sobre a necessidade de ter nova conduta nas ruas e estradas.

ENTREVISTADOS

Rose Borges e Edson Shawer comentam sobre as comemorações ao dia do Radialista - 21 de setembro

- A presidente do Sintercom Rose Borges comenta sobre as comemorações ao dia do Radialista - 21 de setembro - e sobre a parceria que o sindicato dos radialistas realizou com o Museu de Imagem e Som (MISS).

- Segundo Rose, a entidade está lançando uma campanha com todos os radialistas do MS com intuito de realizar um acervo com as vozes que fazem e fizeram história no estado depositando esta memória no acervo do MIS. O lançamento da campanha acontece no próximo dia 21 de setembro, às 19h no MIS, quando se comemora o Dia do Radialista . Segundo Rose Borges, presidente do Sintercom, a entidade irá comunicar e convidar todas as emissora de rádio do estado para enviarem o material.

- O vice - presidente do Sindicato dos Radialistas Edson Shawer comenta ainda sobre a nova lei que foi aprovada em Brasília que determina o dia do Radialista 21 de setembro.

Edson explica que os locutores podem enviar o material que quiserem deixar para a memória, como uma publicidade que marcou sua carreira, uma entrevista, fotografias históricas, etc. Pode ser em formato digital ou físico. A entrada é gratuita e liberada para o público.

Michelli e Simone comentam sobre o projeto Mesa Brasil SESC



- A assessora técnica da área da saúde do Sesc Michelli Dadámo comenta sobre o projeto Mesa Brasil SESC, uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício. Segundo Michelli, o objetivo do programa é contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão social.

Michelli explica que o projeto contribui para Segurança Alimentar e Nutricional da população em situação de maior vulnerabilidade e atua na redução do desperdício, mediante a doação de alimentos, desenvolvimento de ações educativas e promoção de solidariedade social em todo o país.

- A gerente do Sesc Saúde Simone Zorrilha comentou sobre o projeto Mesa Brasil SESC e a importância da ação dos voluntários. Simone contou que a atuação dos voluntários no banco de alimentos possibilita o aumento das coletas de doação realizadas pelas equipes dos caminhões. A capacidade de distribuições das doações no banco de alimentos aumentou e a meta é atingir 9000 quilos de alimentos .



