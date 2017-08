Confira os destaques do programa Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira

O programa Giro Estadual de Notícias, comandado pelo jornalista João Flores Junior, trouxe nesta segunda-feira,21, notícias de economia, saúde, política e as entrevistadas, a artista plástica do Atelier VerLuz Diana Morais, a presidente da Associação de Professores de Inglês de Mato Grosso do Sul Yvelize Wielewicki Gonçalves, e a advogada especialista em Direito Ambiental Ludhiana Guinalde.

- A Polícia Militar Rodoviária apreende sete toneladas de maconha na última quinta-feira (17). A polícia conseguiu deter o veículo que transportava o entorpecente entre as cidades de Ivinhema e Nova Andradina.

-Abertas inscrições para trabalhos da feira de ciência e tecnologia do Instituto Federal. O prazo segue até o fim do mês de agosto. A feira será realizada em dez cidades que possuem sede da instituição.

-Desemprego atinge 70% dos jovens brasileiros. Os dados constam no último levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, (IBGE) feito no último trimestre deste ano.



-O governo do Estado, através da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, entregou 25 carros para auxiliar no trabalho de orientação de agricultores familiares. Os carros serão utilizados pelos técnicos que vão até às propriedades rurais para levar conhecimento.

Entrevistas

A artista plástica Diana Morais comenta sobre a primeira vernissage do Atelier VerLuz

A artista plástica Diana Morais comentou sobre a primeira vernissage do Atelier VerLuz em Campo Grande, que acontece amanhã, 22, no Território Lab, a partir das 19h. Diana ressalta que todo o dinheiro arrecadado será entregue ao Instituto Antônio Morais dos Santos Hospital de Câncer de Barretos. Ao todo são 28 obras que foram feitas por Diana e Catherine Binder. A artista plástica explica que escolheu VerLuz como nome para seu Atelier em homenagem a sua mãe, a arquiteta e artista plástica Vera Lucia, falecida de câncer em 2008, e que assinava suas telas como VerLuz.

Yvelize Wielewicki falou sobre a fundação da Associação dos Professores de Inglês

A presidente da Associação de Professores de Inglês Yvelize Wielewicki comentou sobre a fundação da Associação no estado, que tem por objetivo trazer até o professor capacitação e treinamento aos professores. Yvelize ressalta que essa oportunidade está aberta para profissionais da Capital e do interior. O associado paga uma taxa anual e poderá participar de todos os eventos gratuitamente. A presidente ressalta o convite para o lançamento da Associação em 30 de setembro, em Campo Grande, no anfiteatro do Conselho Regional Engenharia Arquitetura Agronomia (CREA).

Advogada especialista em Direito Ambietal comenta sobre o Funrural

A advogada especialista em Direito Ambiental Ludhiana Guinalde comenta sobre o parcelamento do Funrural. O produtor tem até 29 de setembro para aderir ao parcelamento, um programa de regularização tributária rural. Ludhiana explica que o para o produtor rural aderir ao parcelamento ele precisa de um requerimento da Receita Federal em que reconhece a divida e que desiste da ação contra o imposto .



