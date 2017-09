Confira o Resultado final do Desafio de EnduroCross

Após dois dias de muita adrenalina na pista de EnduroCross, montada especialmente para o Moto Road 2017, saíram a classificação e os campeões do primeiro desafio de EnduroCross do Mato Grosso do Sul.

Para a organização, a competição foi um sucesso, sem ocorrência e com boa aderência dos pilotos e do público. "Por ser a primeira vez que os pilotos participam de uma prova desse grau de complexidade, todos aprovaram e já pediram pra fazer outra. Eles gostaram muito. Esta foi uma prova experimental, que com certeza vai fazer mais pilotos público pegarem gosto. O Moto Road está de parabéns por ceder este espaço e a chance de realizarmos essa nova modalidade aqui no nosso Estado", declara o piloto e proprietário da MS Off-Road Paulo Josué da Silva.

Confira a classificação

Desafio Endurocross moto road 2017

Resultado final

Categoria Importada

1 Lugar – Marcio Beukof

2 Lugar – Ciro Eduardo

3 Lugar – Leandro Lima

4 Lugar – Ricardo Calábria (Caco)

5 Lugar – Moises Cândido (Superman)

6 Lugar -

Categoria Nacional

1 Lugar – Rodrigo Barreto (Frangão)

2 Lugar – Luan Machado

3 Lugar – Leo pereira (Loucura)

4 Lugar – Emerson

5 Lugar – Gilberto Medeiros

6 Lugar – Leo Talpo

7 Lugar – André Pulea (Jp)

8 Lugar – Rogério Henrique (Cavalo)

9 Lugar – Ricardo Bortoleto

10 Lugar – Raphal de Souza Lima (Rato)

