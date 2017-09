Confira o resultado da entrevista de cotistas para o cargo de Delegado de Polícia

Dando sequência aos trâmites do concurso publico da Polícia Civil para o cargo de Delegado, o Governo do Estado, divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (20.9) o resultado da entrevista de verificação dos candidatos cotistas realizada ontem por uma comissão especial.

De 31 candidatos que se autodeclararam negros no ato da inscrição e foram classificados na prova escrita, 17 receberam parecer favorável da comissão especial e seguem na concorrência pelo sistema de cotas. Já os 11 candidatos que receberam parecer desfavorável e três candidatos ausentes passam a concorrer pelas vagas gerais.

De acordo com o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, a verificação dos candidatos cotistas seguiu os critérios previstos no decreto 13.141 de 31 de março de 2011. Os 31 candidatos foram avaliados por uma comissão especial, composta por dois servidores do Estado designados pela secretaria responsável pelo certame (SAD), um membro da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial e Cidadania, um membro do Fórum Permanente das Entidades do Movimento Negro de Mato Grosso do Sul, e um integrante do Conselho Estadual dos Direitos Negros.

O edital contendo a relação nominal dos candidatos cotistas pode ser conferido na íntegra nas paginas 5 e 6 do DOE. Na publicação é possível conferir ainda a convocação para a prova escrita discursiva dos candidatos que concorrem ao cargo de Delegado de Polícia, e o gabarito preliminar da prova escrita realizada no domingo (17.9) para o cargo de Agente de Polícia Judiciária, nas funções de Investigador e Escrivão.

Considerado o maior concurso da história de Mato Grosso do Sul por receber 38262 inscrições, o concurso da Polícia Civil oferta 30 vagas para delegado de polícia, 80 vagas para a função de escrivão, e 100 vagas para a função de investigador.

