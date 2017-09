Confira o resultado da corrida do Detran-MS realizada em Ponta Porã

Campo Grande (MS) – Nesse domingo (10.9), aconteceu em Ponta Porã o primeiro evento esportivo da Semana Nacional de Trânsito (SNT) 2017, que tem como tema “#Minha escolha faz a diferença no trânsito”.

A corrida de rua reuniu aproximadamente 500 atletas, entre amadores e profissionais. Teve percurso em duas distâncias, de 5km e 10km, e o ponto de largada e chegada foi o Parque dos Ervais, percorrendo as avenidas Brasil e Presidente Vargas até o cruzamento com a rua Itacaiúnas.

O objetivo da SNT é conscientizar a população sobre as responsabilidades no trânsito, valorizar a ações do cotidiano e visar a colaboração de todos para um trânsito mais seguro. “Acreditamos que o papel do esporte, da educação é sensibilizar os cidadãos para que repensem o que podem melhorar nas suas atitudes diárias. As pessoas têm de se comunicar umas com as outras. Dentro do carro, estamos refugiados. Então, poder olhar no olho do outro condutor, fazer um gesto que ele entenda, assim como com o pedestre, é importante. Quando fazemos escolhas mais corretas, não só no trânsito, isso se reflete em diversas dimensões da nossa vida”, ressalta Roberto Hashioka, diretor-presidente do Detran-MS.

Confira a classificação geral dos percursos de 5 e 10km:

Percurso 5KM

Colocação Geral Masculino

1º Lugar – Cleberson Escobar

2º Lugar – Valdeci Arce Sebastião

3º Lugar – Elenilson da Silva

Colocação Geral Feminino

1º Lugar – Jessica Arce

2º Lugar – Anair Gomes

3º Lugar – Rozentina Colman

Percurso 10 KM

Colocação Geral Masculino

1º Lugar – João Filippini

2º Lugar – Geraldino Pena

3º Lugar – Wilson Santos

Colocação Geral Feminino

1º Lugar – Nancy

2º Lugar – Brenda

3º Lugar – Luana Ornelas

Jaqueline Hahn Tente – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)



Fotos: Annelise Cabral

