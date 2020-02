Confira o que vai rolar nos dias de festa e divirta-se neste Carnaval!

Agora sim começou o Carnaval! A partir desta sexta-feira (21), os foliões vão ter diversas atrações para se divertir na festa mais querida e desejada dos brasileiros. São tantas opções que a gente vai dar uma forcinha com os ventos organizados pela Prefeitura, e também um link da Agenda carnavalesca que está rolando por toda a cidade.

Neste sábado (22), começa o Morena Folia, festa carnavalesca que está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e promete ser inesquecível com um mix de shows e programação ultra animada, com nomes nacionais e regionais.

A festa volta depois de 4 anos de hiato. O local será a Av. Fernando Correa da Costa entre a Rua 14 de Julho e a Av. Calógeras. Haverá matinês no domingo e terça-feira, começando às 16h até 19h, com show de Batucando Histórias (23 e 25), Fique à vontade (23) e Betynho Show (25).

Já a noite promete. No sábado (22), sobem ao palco Betynho Show, Art Popular e Fique à Vontade. No Domingo (23), é a vez de Manu & Rafael, Henrique & Diego e Fascínio. Segunda-feira (24), Mukando Kandongo, Pegada de Macaco e Samba 10 animam a folia. Haverá ainda um trio elétrico que será a grande brincadeira da noite para que todos possam se sentir nos grandes carnavais do país. Já na terça-feira (25), Sampri, Boka Loka e Fascínio fazem a festa.

Os shows começam às 21 horas e encerram às 3 horas. Haverá linhas de ônibus a partir das 3h30 para facilitar o usuário de transporte coletivo a retornar para casa. Todos os shows contarão com intérprete de libras no palco para inclusão das pessoas com deficiência.

Prevenção às IST

Durante todos os dias de festa, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de vai distribuir preservativos femininos e masculinos, além de gel lubrificante em estabelecimentos parceiros.

O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) funcionará à noite, com a entrega dos materiais e testes rápidos, caso a pessoa tenha alguma suspeita. Assim, em até duas horas, já consegue começar o tratamento.

Espera-se distribuir 150 mil preservativos, tanto para os estabelecimentos parceiros, quanto nas blitzes que acontecerão nos dias de Carnaval e Enterro dos Ossos.

Prevenção ao Abudo dos Direitos de Crianças e Adolescentes

Por meio da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU) e da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), a Prefeitura apoia a Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA) e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) nas ações de prevenção a venda e ao uso de álcool e/ou outras drogas à criança e adolescente.

As ações em caráter preventivo e orientativo vão acontecer durante os festejos dos blocos e do Morena Folia. A Prefeitura também pede o apoio da população para defender os direitos da criança e do adolescente, abuso, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, crimes enquadrados penalmente como corrupção de menores (art. 218) e atentado violento ao pudor (art.214 ), caracterizado por violência física ou grave ameaça, ou abuso sexual de meninas e meninos e de adolescentes, atentado violento ao pudor e o estupro (art. 213). Se você presenciar qualquer um desses atos, denuncie: DISQUE 100.