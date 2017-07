Confira o que acontece neste final de semana no Festival Douradense de Música (FESDOM)

O Festival Douradense de Música teve início no dia 23 e a programação do final de semana traz aos douradenses bandas que apresentarão do jazz ao frevo e do clássico ao rock. Todas as apresentações são gratuitas e acontecem às 20h, no Teatro Municipal.



Começando hoje (28), os paraibanos da Rubacão Jazz, já conhecidos do público do Festival por terem vindo em outras duas edições, apresentam um repertório variado que inclui samba, bossa nova, choro, frevo, maracatu, caboclinho, música latina, entre outras. Com formação de Big Band (orquestra de origem americana), a Rubacão mistura os ritmos com trompetes, trombones, saxofones, guitarra, piano, baixo, bateria e instrumentos de percussão.



Já no sábado (29), a noite fica por conta de Oz Brass, de São Paulo. Inspirada nas Brass Bands (formações inglesas de instrumentos de sopro), a banda une metais e percussão para agraciar o público com música popular e erudita, cheias de personalidade, tocando de Mozart a clássicos do rock’n’roll.



Encerrando o final de semana, no domingo (30) a Camerata UFMS de Cordas traz uma boa seleção da música erudita, harmonizando instrumentos clássicos como violino, viola e violoncelo. O grupo é um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul formado por estudantes e professores do curso de Música.

