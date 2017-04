Confira o que abre e o que fecha nesta quinta-feira véspera de feriado

O dia de amanhã é feriado nacional da Sexta-feira da Paixão de Cristo. Por isso, a maioria dos órgãos públicos não funciona desde hoje, quando foi decretado ponto facultativo. Confira o que abre e o que fecha nesta sexta em Campo Grande:

Órgãos Públicos - Estado e Prefeitura de Campo Grande não terão expediente, mantendo apenas serviços essenciais de saúde e coleta de lixo.

Justiça - O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul não terá expediente a partir desta quinta-feira (13), decretado ponto facultativo, com atendimento do plantão judiciário.

Bancos - Nesta quinta-feira (13), o horário de expediente será normal e na sexta-feira não haverá atendimento.

Correios - Todas as agências terão expediente normal hoje (13) e não funcionarão sexta-feira (28).

Lotéricas – As lotéricas não funcionarão apenas nesta sexta-feira (14).

Comércio - Os comércios locais terão expediente normal nesta quinta-feira, mas não abrem na sexta-feira (14) e retornam as atividades no sábado.

Supermercados - Os supermercados terão horário reduzido amanhã (14), e somente os hipermercados abrirão normalmente.

Shoppings:

Bosque dos Ipês, Campo Grande, Norte Sul e Pátio Central não abrirão na sexta-feira (14), retornando as atividades no sábado (15).

